Cette rencontre qui s'est tenue au siège du ministère de l'Intérieur a réuni les délégations des deux pays.

M. Merad a déclaré, à cette occasion, que "de nombreuses questions d'intérêt commun ont été abordées, notamment la lutte contre les stupéfiants et l'émigration clandestine", soulignant que les peuples des deux pays "sont liés par une histoire et un destin communs".

Le ministre libyen a exprimé, pour sa part, la reconnaissance de son pays pour la solidarité de l'Algérie, sous la conduite du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et son soutien au peuple libyen frère lors des dernières inondations qui ont ravagé la ville de Derna et ses environs.