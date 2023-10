Le ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun, a coprésidé à Hanoï (Vietnam) les travaux de la 12e commission mixte algéro-vietnamienne avec le ministre vietnamien de la Construction, Nguyen Van Thang, a indiqué, lundi, un communiqué du ministère. Les travaux de cette commission "s'inscrivent dans le cadre de la dynamique marquant la coopération bilatérale entre les deux pays, l'objectif étant de renforcer les relations importantes et de raffermir les liens historiques qui les unissent", ajoute le communiqué, soulignant que "les représentants des secteurs ministériels participant à cette commission auront à évaluer le niveau de coopération et à examiner la possibilité de la développer dans divers domaines".

En marge de la commission, M. Aoun a été reçu par M. Nguyen Van Thang, avec lequel il a examiné les moyens de renforcer le partenariat et la coopération bilatérale, notamment dans le domaine commercial, précise le document.

Lors de la réunion qui s'inscrit dans le cadre du "renforcement et de la consolidation de la co opération bilatérale entre les deux pays amis, notamment dans le domaine commercial", les deux parties se sont félicitées des relations "historiques bilatérales qui les unissent, soulignant la nécessité de les renforcer et de les développer dans divers domaines", ajoute le communiqué.

Les travaux de la commission mixte algéro-vietnamienne se poursuivront jusqu'à mercredi, les deux parties devant effectuer une évaluation globale de la coopération bilatérale et examiner les nouvelles perspectives relatives au partenariat et à l'investissement, en vue de donner un nouveau souffle aux relations bilatérales. M. Aoun présidera, en marge des travaux, le Forum des hommes d'affaires algéro-vietnamien.