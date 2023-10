Le ministre de l'Hydraulique, M. Taha Derbal a reçu, mardi à Alger, des membres des deux chambres du Parlement des wilayas de Bouira et Médéa où il a écouté les différentes préoccupations des citoyens de ces deux wilayas concernant son secteur, a indiqué un communiqué du ministère.

Tenue au siège du ministère en présence des cadres centraux et directeurs locaux, la rencontre s'inscrit dans le cadre des réunions de travail périodiques entre le ministre et les représentants du peuple, l'objectif étant d'assurer une meilleure prise en charge des préoccupations des citoyens et d'améliorer le service public des eaux, selon la même source. A cette occasion, les parlementaires ont fait part d'une série de préoccupations relatives à l'approvisionnement en eau potable dans les wilayas de Bouira et de Médéa, notamment au vu de la baisse notable du niveau d'eau au niveau du barrage de Koudiat Asserdoune (Bouira) qui alimente un nombre important de communes des deux wilayas ayant connu des perturbations en matière de distribution d'eau, lit-on dans le document. Au cours de cette rencontre, le ministre a donné d'amples explications sur les différentes mesures prises par son secteur en vue d'améliorer le service public des eaux au niveau des deux wilayas. M. Derbal a, par la même, donné ses orientations aux cadres du secteur et aux services locaux à l'effet de consentir davantage d'efforts pour régler cette situation dans les plus brefs délais. Il a ordonné également d'accélérer la réalisation des différents projets en cours, de veiller au strict respect des délais impartis et d'assurer la qualité des travaux, insistant sur l'utilisation rationnelle des eaux. "Les services du ministère s'attèlent à fournir un service public à la hauteur des attentes du citoyen", a rassuré M. Derbal, appelant à la conjugaison des efforts de son secteur et des représentants des citoyens, en transmettant leurs préoccupations dans le cadre de la consécration du principe de proximité entre l'administration et le citoyen, a conclu le ministère.