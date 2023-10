Une réunion de coordination de la délégation parlementaire qui prendra part aux activités de la 147e Assemblée de l'Union interparlementaire (UIP) et des réunions connexes, prévues du 23 au 27 octobre dans la capitale angolaise Luanda, a été tenue lundi au siège du Conseil de la nation, indique un communiqué de la Chambre haute du Parlement. Selon la même source, la réunion qui a été présidée par le vice-président du Conseil de la nation, Mohamed Réda Oussahla a regroupé une délégation commune des deux chambres du Parlement (Conseil de la nation et Assemblée populaire nationale).

A rappeler que l'UIP a choisi le thème de "l'action parlementaire pour la paix, la justice et pour des institutions fortes", pour le débat général de l'UIP pour cette année.