La valeur des créances en suspens détenues auprès des clients de la Direction de distribution de l'électricité et du gaz de Sidi Abdallah, s'élève à 2,1 milliards de DA à fin août dernier, a indiqué, lundi, un communiqué de la Direction.

Selon le communiqué, 0,98 Md de DA, soit l'équivalent de 47% du total de ce montant, représente les créances de la consommation des clients ordinaires (consommation des ménages).

Quant aux créances de consommation des entreprises industrielles et économiques et des administrations publiques, elles s'élèvent à 1,12 Mds de DA (soit 53% du total du montant).

Pour cette direction locale qui relève de la Société algérienne de distribution de l'électricité et du gaz "Sonelgaz-Distribution", la raison du cumul des dettes s'explique par les conséquences de la crise sanitaire, sachant que la direction s'était abstenue de couper l'approvisionnement en énergie durant cette conjoncture.

En vue de recouvrer ses créances, les services de la Direction de Sidi Abdallah intensifie ses campagnes de sensibilisation en direction des clients qui ne se sont pas encore acquittés de leurs factures, à travers l'explication des différents moyens de règlement.

Parallèlement, la Direction multiplie ses campagnes de sensibilisation en vue de rationaliser l'emploi des appareils électroménagers, dans le but d'économiser l'énergie électrique.