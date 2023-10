La brigade de recherche et d’investigation du service de police judiciaire de la Sûreté de wilaya de Constantine a démantelé un réseau criminel organisé composé de trois personnes de trafic de psychotropes et saisi 37.150 capsules d’origine étrangère, apprend-on lundi de la cellule de communication de ce corps constitué.

La même source a précisé que cette opération de lutte contre la criminalité sous toutes ses formes a été le résultat de trois mois d’information et d’investigation de terrain ayant conduit à démanteler ce réseau criminel constitué de trois personnes qui exploitaient une maison de la cité Zouaghi Slimane à Constantine pour stocker des quantités considérables de psychotropes puis les écouler à travers les divers quartiers du chef-lieu de wilaya. Après avoir élaboré un plan minutieux, il a été procédé à l’arrestation de deux personnes et la perquisition légale de la maison suspectée où une quantité de 37.150 capsules de psychotropes d’origine étrangère a été découverte ainsi que deux véhicules utilisés pour ce trafic, selon la même source. Au te rme des procédures légales, le troisième élément du réseau a été arrêté à la circonscription administrative Ali Mendjeli qui a reconnu au cours de l’interrogatoire l’exploitation de plusieurs maisons pour ce trafic où des sommes d’argents en monnaie nationale et étrangère ont été découvertes en plus d’armes blanches de 5ème catégorie, selon la même source.

Un dossier pénal a été constitué à l’encontre des mis en cause en vertu duquel ils ont été présentés devant le parquet pour "possession, transport et stockage de psychotropes d’une manière illégale, blanchiment d’argent dans le cadre d’une bande criminelle organisée, contrebande mettant en danger la santé publique et possession d’armes blanches de 5ème catégorie sans motif légal", est-il indiqué.

aps