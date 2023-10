Selon le chargé de communication auprès de la direction de la Protection civile de Boumerdes, le lieutenant Hocine Bouchachia, les 29 blessés ont été évacués vers l'Hôpital de Bordj Menail, avant de transférer quatre (4) d'entre eux vers le Centre hôspitalo-universitaire (CHU) "Nedir Mohamed" de Tizi-Ouzou, pour y recevoir les soins nécessaires. "Leurs vies sont hors de danger", a-t-il précisé. L'accident est survenu aux environs de 8h de la matinée, au village Ighil Ali Oussalem, situé aux limites de la commune de Mekira (Tizi-Ouzou) limitrophe de celle de Chaabat El-Ameur, à l'Est de Boumerdes, suite au dérapage d’un bus de transport scolaire qui a dévié de sa route, avant de faire une chute de cinq (5) mètres dans un ravin, sans se renverser, causant des blessures à 29 élèves qui étaient à son bord, a expliqué le li eutenant Bouchachia.

L'intervention de l'unité secondaire de la Protection civile des Issers, appuyée par les unités de Thenia (Boumerdes) et de Tizi-Ghenif (Tizi-Ouzou), a permis de prodiguer les premiers soins aux blessés, avant leur transfert à la structure de santé de Chaabat El-Ameur, puis vers l'hôpital de Bordj Menail.

A la suite de cet accident, les walis de Boumerdes et de Tizi-Ouzou, respectivement Naama Fouzia et Djilali Doumi, se sont rendus sur les lieux de l'accident, avant de se rendre à la structure de santé de Chaabat El-Ameur, puis à l'hôpital de Bordj Menail, pour s’enquérir de l’état des blessés.