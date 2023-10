Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane a reçu, lundi, le ministre libyen de l'Intérieur au Gouvernement d'union nationale de l'Etat de Libye, Imad Mustapha Trabelsi qui effectue une visite de travail en Algérie, indique un communiqué des services du Premier ministre.

Lors de cette rencontre qui s'est déroulée au Palais du gouvernement, en présence du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Brahim Merad, "les deux parties ont évoqué l'état et les perspectives des relations bilatérales et passé en revue les moyens d'approfondir la coopération entre les deux pays dans divers domaines, y compris la coordination sécuritaire face aux défis que connait la région", précise la même source.