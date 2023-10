Algérie-Tunisie : M. Attaf examine avec son homologue tunisien les développements de la situation dans les territoires palestiniens occupés

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf a reçu, lundi à Alger, son homologue de la République tunisienne, Nabil Ammar, avec lequel il a passé en revue les développements de la situation dans les territoires palestiniens occupés, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

La rencontre a constitué "une opportunité pour passer en revue les développements de la situation dans les territoires palestiniens occupés sur fond de la poursuite des agressions sionistes contre la bande de Gaza assiégée", précise le communiqué.

Les deux ministres ont échangé "les vues sur les réactions internationales et régionales et les efforts diplomatiques déployés pour mettre un terme à cette agression barbare et revitaliser le processus de paix au Proche-Orient".

Le ministre tunisien des Affaires étrangères effectue une visite en Algérie pour prendre part aux travaux de la 20e session de la Réunion ministérielle des pays africains-pays nordiques qui débuteront mardi.

Algérie-Egypte : M. Attaf reçoit une lettre destinée au président de la République de la part de son homologue égyptien

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ahmed Attaf, a reçu, lundi à Alger, l'ambassadeur de la République Arabe d'Egypte en Algérie, M. Mokhtar Gamil Tawfik Warida, qui lui a remis une lettre destinée au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, de la part de son frère le président de la République Arabe d'Egypte, M. Abdel-Fattah Al-Sissi, a indiqué un communiqué du ministère.

Algérie-Danemark : M. Attaf examine avec son homologue danois les relations de coopération bilatérale

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf a reçu, lundi à Alger, son homologue danois, Lars Lokke Rasmussen, avec lequel il a examiné "les relations de coopération entre les deux pays et les moyens de les renforcer et de les promouvoir notamment dans les domaines économiques", indique le ministère dans un communiqué.

Les deux parties ont également évoqué nombre de points inscrits à l'ordre du jour de la 20e session de la réunion ministérielle des pays africains-pays nordiques, prévue mardi à Alger, "particulièrement les questions de paix et de sécurité en Afrique et dans l'espace sahélo-saharien", note la même source.

La rencontre a également été une occasion pour les deux responsables d'"échanger les vues sur le développement grave et tragique de la situation dans la bande assiégée de Ghaza, ainsi que les moyens de faire cesser les hostilités et de redynamiser le processus de paix de manière à permettre au peuple palestinien d'instaurer son Etat indépendant avec Al-Qods pour capitale", lit-on dans le communiqué. Par ailleurs, le m inistre danois a passé en revue les procédures réglementaires prises par son gouvernement pour éviter que des incidents d'autodafé du Saint Coran ne se reproduisent, a conclu le communiqué.

Le ministre des Affaires étrangères du Danemark affirme la volonté de son pays de renforcer le partenariat avec l'Algérie

Le ministre des Affaires étrangères du Royaume du Danemark, M. Lars Lokke Rasmussen, a exprimé, lundi à Blida, la volonté de son pays de renforcer et de développer les moyens de partenariat avec l'Algérie dans les différents domaines, notamment les industries pharmaceutiques et les énergies renouvelables.

Dans une déclaration à la presse en marge de la visite effectuée à l'usine de montage des stylos à insuline de Boufarik, en compagnie du ministre de la Santé, Abdelhak Saihi, qui s'inscrit dans le cadre de sa participation aux travaux de la Réunion des ministres des Affaires étrangères des pays africains-pays nordiques, prévu en Algérie, le ministre des Affaires étrangères du Royaume du Danemark a indiqué que son pays "aspire à renforcer et à développer les moyens de partenariat avec l'Algérie dans les différents secteurs".

Le ministre danois a évoqué les principaux secteurs qui intéressent son pays afin de concrétiser des partenariats avec l'Algérie, à savoir, les industries pharmaceutiques, au vu de l'expertise danoise dans ce domaine, ainsi que les indus tries agroalimentaires et les énergies renouvelables dont regorge l'Algérie grâce à sa position géographique.

Il a estimé que "la réussite" de l'expérience du partenariat algéro-danois, couronnée par la création d'une usine de montage de stylos à insuline à Boufarik, qui est entrée en service au mois de janvier 2023, nous encourage à réaliser de nouveaux partenariats dans d'autres domaines.

A ce titre, le diplomate danois a exprimé "sa fierté" des résultats réalisés par l'usine "Novo Nordisk" spécialisée dans le montage des stylos à insuline, saluant à ce propos le niveau des cadres et travailleurs algériens exerçant dans cette usine dont les produits sont conformes aux normes internationales de qualité.

De son côté, la directrice générale de cette usine, Malika Derghal, a affirmé que cette entreprise, dont la capacité de production annuelle dépasse les 55 millions de stylos à insuline, "pourra, à partir de l'année prochaine, couvrir 99% des besoins du marché national et s'orienter ainsi vers l'exportation de ses produits vers les pays africains et européens", soulignant que l'Algérie a cessé d'importer ce type de stylos à insuline destinés aux patients diabétiques depuis l'entrée en production de cette usine.

A noter que l'Algérie abrite, pour la première fois, du 17 au 18 octobre en cour s, les travaux de la 20e session de la Réunion des ministres des Affaires étrangères des pays africains-pays nordiques, sous le thème "Afrique-pays nordiques : renforcement du dialogue sur la base des valeurs communes", avec la participation d'une vingtaine de ministres des Affaires étrangères, de vice-ministres, de hauts responsables gouvernementaux des deux groupes et de dirigeants de plusieurs instances de l'Union africaine (UA).

Algérie-Tanzanie M. Attaf reçoit son homologue tanzanien

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a reçu lundi son homologue tanzanien, January Makamba, en visite en Algérie pour prendre part aux travaux de la Réunion ministérielle des pays africains-pays nordiques, a indiqué un communiqué du ministère.

Lors de cette rencontre, les deux parties "ont souligné leur engagement à poursuivre les efforts visant à renforcer les relations privilégiées unissant les deux pays, à la lumière des résultats importants ayant sanctionné la 5e session de la Commission mixte de coopération, tenue dernièrement en Algérie", précise le communiqué.

Les deux ministres ont, en outre, affirmé "la convergence des positions des deux pays en matière de défense de la cause palestinienne et du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination, et ce conformément aux résolutions de la légalité internationale".

Dans une brève déclaration au terme de cette rencontre, M. January Makamba a affirmé que l'Algérie et la Tanzanie "partagent une histoire commune, marquée par leur lutte pour la libération de l'Afrique du joug du colonialisme", relevant que les deux parties "croient en l'existence d'une bonne base pour la coopération bilatérale".