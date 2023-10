La Bourse de New York a conclu en nette hausse lundi la première séance de la semaine, tournée vers les résultats de sociétés. L'indice Dow Jones a gagné 0,93% à 33.984,54 points, le Nasdaq, à forte coloration technologique, a avancé de 1,20% à 13.567,98 points et le S&P 500 de 1,06% à 4.373,63 points.

Pour Peter Cardillo de Spartan Capital, la nette hausse des indices reflètent les attentes des investisseurs "pour une bonne saison des résultats d'entreprises". "Mardi, on aura plusieurs grandes compagnies: de Goldman Sachs à bank of America Airlines en passant par Johnson and Johnson et si leurs résultats sont aussi bons que ceux de JPMorgan vendredi. Selon lui, le dynamisme de la séance est "une réaction à retardement des bons résultats affichés vendredi" par les banques JPMorgan, Citigroup ou encore Wells Fargo.

Du côté des indicateurs, l'activité manufacturière de la région très industrialisée de New York a replongé en octobre, s'enfonçant plus qu'attendu, après une légère croissance en septembre, selon l'enquête mensuelle Empire State publiée lundi par l'antenne de New York de la Réserve fédérale (Fed). L'indice Empire State a reculé de sept points par rapport au mois précédent, pour s'établir à -4,6 points, une baisse un peu plus marquée qu'attendu.

La Bourse de Tokyo amorce un rebond

La Bourse de Tokyo amorçait un rebond mardi matin dans le sillage des autres places mondiales la veille. Après avoir chuté de 2% lundi, l'indice vedette Nikkei regagnait 1,39% à 32.103,21 points vers 01H20 GMT, tandis que l'indice élargi Topix reprenait 1,04% à 2.297,15 points. Le premier constructeur automobile mondial Toyota (+0,8%) aurait selon l'agence Bloomberg interrompu la production mardi dans six de ses usines au Japon en raison d'une explosion survenue chez l'un de ses fournisseurs.

Le japonais Chuo Spring (-0,5%), fabriquant de suspensions à ressorts qui fournit Toyota, a de son côté annoncé dans un communiqué qu'une explosion dans l'une de ses usines avait fait deux blessés lundi. Les cours du pétrole étaient proches de l'équilibre mardi matin en Asie. Vers 00H30 GMT le baril de WTI américain lâchait 0,1% à 86,57 dollars et celui de Brent de la mer du Nord grappillait au contraire 0,04% à 89,69 dollars. Sur le marché des changes, le dollar était stable face au yen, à raison d'un dollar pour 149,54 yens vers 01H25 GMT contre 149,51 yens lundi à 21H00 GMT. L'euro refluait à 157,79 yens contre 157,89 yens la veille et s'échang eait pour 1,0551 dollar contre 1,0560 dollar lundi.

La Bourse de Paris commence la semaine en petite hausse

La Bourse de Paris a terminé en petite hausse de 0,27% lundi. L'indice vedette CAC 40 a avancé de 18,66 points à 7.022,19 points. Vendredi, il avait reculé de 1,42%, ce qui l'a aussi fait passer dans le rouge sur la semaine (-0,80%).

Pour Frédéric Rozier, gérant de portefeuille chez Mirabaud, le marché est "attentiste et peut basculer d'un côté comme de l'autre", en fonction des nouvelles informations géopolitiques et microéconomiques qu'il recevra.

L'or, valeur refuge qui a connu la semaine passée sa meilleure semaine en six mois, reculait tandis que les taux d'intérêt des Etats progressaient. Le taux d'intérêt de l'emprunt français à 10 ans passait à 3,40%, contre 3,37% vendredi à la clôture.

Les prix du pétrole reculaient un peu également lundi. Par ailleurs, les investisseurs se préparent aux publications de résultats d'entreprises. Les premières publications de banques américaines la semaine dernière ont été bien accueillies selon M. Rozier, et se poursuivront cette semaine avec Bank of America, Goldman Sachs et Morgan Stanley. Plusieurs grandes entreprises américaines passeront également au tableau cette semaine, co mme Tesla, Johnson & Johnson, Procter & Gamble ou encore Netflix. En France, L'Oréal, Edenred, Renault et Pernod Ricard publieront notamment leurs comptes jeudi.