Les spécialistes dans le domaine agricole ont insisté, lundi à Aïn Temouchent, sur l’importance de l’usage des techniques d’irrigation intelligentes afin de rationnaliser l’utilisation des ressources en eau et augmenter la production agricole.

Le directeur de l’Ecole supérieure de l’agriculture de Mostaganem, Kaddour Bouderoua, a indiqué dans son intervention, lors de cette Journée mondiale de l’alimentation, organisée à l’Université "Belhadj Bouchaïb" à Aïn Temouchent, que "l’utilisation des techniques d’irrigation intelligentes permet de définir avec exactitude les quantité nécessaires pour l’irrigation des céréales et d’offrir le cadre approprié pour son évolution de manière ordinaire et aide également à augmenter le rendement".

"Une équipe de recherche de l’Université de Batna a réussi à délimiter les besoins réels du sol en eau et c’est très important, car il lui offre les quantités nécessaires de façon rationnelle à l’aide de "Irrinov", une application numérique d’outils d’irrigation intelligents", a affirmé Dr Bouderoua.

Pour sa part, le secré taire général de la chambre de l’agriculture de la wilaya de Aïn Temouchent, Omar Boukraa, a souligné que l’irrigation d’appoint s’impose plus que jamais pour atteindre les objectifs escomptés de la saison agricole, notamment ces dernières années, qui ont enregistré une baisse sensible en pluviométrie, relevant que des sorties de sensibilisation ont été effectuées au profit des agriculteurs pour les inciter à l’utilisation des techniques modernes en matière d’irrigation.

La cérémonie célébrant la Journée mondiale de l’alimentation, coïncidant avec le 16 octobre de chaque année, présidée par le wali de Aïn Temouchent, M’hamed Moumen, a été marquée par la tenue d’une exposition des produits agricoles, dédiant toute une aile à la Banque de l’agriculture et du développement rural pour faire connaître les différents services offerts, notamment en ce qui concerne le crédit "Rfig" et "Ettahadi". A l’occasion de cet évènement, des investisseurs locaux, exerçant dans nombre de filières agricoles ont été honorés, à l’instar des producteurs de lait et d’huile d’olive.