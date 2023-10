Les épreuves du championnat d’Algérie seniors dames de full-contact et lowkick ont débuté, vendredi à la salle omnisports Nedjma Benaouda de Relizane.

Cette compétition de sport de combat de trois jours, organisée par la Ligue de wilaya de Relizane de kick-boxing en collaboration avec la Fédération algérienne de full-contact de kick-boxing et disciplines assimilées, regroupe plus de 90 athlètes représentant 29 ligues de wilayas du pays. La première journée de cette compétition sera consacrée aux éliminatoires dans les deux spécialités, full contact et lowkick, dans 12 catégories de poids, allant de -51 kg à +91 kg, tandis que les finales sont programmées pour samedi.

La pesée des athlètes s’est déroulée, la veille de la compétition à la salle à la salle omnisports Nedjma Benaouda .

Selon le Directeur technique national, Louchahi Mohsem, "ce championnat nous permettra d'évaluer le niveau et détecter de nouveaux talents susceptibles de renforcer l’équipe nationale dames, en prévision des prochaines échéances internationales".