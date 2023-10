Le complexe sportif de préparation, d'hébergement, de soins et de récupération ''défunt Moudjahid Salouatchi Mohamed'' à Chlef attire de plus en plus les clubs de football et autres disciplines pour y effectuer leurs stages de préparation, notamment après l'ouverture, il y a quelques mois, d'une unité d'hébergement d'une capacité d'accueil de 115 lits, a appris l’APS, samedi, du directeur de cet établissement, Ahmed Mazioud.

Ce complexe, qui était auparavant un institut de formation des cadres supérieurs de sport, a reçu plus de 12 clubs de Ligues 1 et 2 de football, lors de la période de préparation estivale qui a précédé la nouvelle saison footballistique 2023-2024, a ajouté la même source. "Ces dernières saisons, nous recevions de nombreux clubs, qui profitaient des différentes installations dont dispose le complexe, mais l'obstacle auquel ils étaient confrontés avait trait à l’indisponibilité d’une unité d’hébergement, ce qui les obligeaient à faire des aller-retour vers les hôtels de la ville où ils s’étaient installés.

Ce n’est plus le cas, depuis le début de cette année, apr ès l'ouverture, au niveau du complexe, de deux blocs d'hébergement, le premier contenant 90 lits et le second 25 lits" , s’est-il réjoui. La présence sur place de nombreux clubs des deux premiers paliers, au cours de l'été dernier, a permis d'organiser plusieurs matchs de préparation entre eux, que ce soit sur le terrain principal du complexe ou au niveau du stade Mohamed-Boumezrag de Chlef, étant donné que les deux installations appartiennent à la direction locale de la Jeunesse et des sports, a souligné le même responsable.

Et comme son nom l'indique, ce complexe comprend plusieurs équipements importants qui contribuent à la bonne préparation des athlètes, notamment pendant la période précédant le début des championnats ou durant les trêves, selon le directeur du complexe.

Parmi les équipements que recèle cet édifice sportif, qui constitue un acquis important pour la jeunesse algérienne, notamment celle pratiquant le sport, toutes disciplines confondues, figurent un terrain de football principal doté d’une pelouse synthétique moderne, une piste d'athlétisme de bonne qualité, un terrain de football annexe et un autre pour les sports collectifs comme le handball, le volley-ball et le basket-ball.

Toutes les conditions réunies pour une meilleure préparation

En plus de ces terrains, le complexe comprend également une salle omnisports qui accueille parfois des matchs des championnats de jeunes, ainsi que plusieurs autres installations destinées à la récupération et aux soins et une salle de renforcement musculaire. Toutes ces installations comprennent un matériel de pointe, en attendant son renforcement avec d'autres équipements dans les semaines à venir, a informé le même responsable. Ce site dispose également d’une piscine semi-olympique en plein air, utilisée par les joueurs des clubs qui y effectuent leurs stages lors de leurs séances de récupération, en plus d'être également ouverte aux jeunes de la région pendant les vacances d'été.

La direction de l’établissement a tenu à fournir tous ces services à des prix "très raisonnables", puisque l'hébergement et la nourriture par personne coûtent 3.500 dinars par jour, tandis que l'utilisation des différentes installations du complexe est gratuite pour tous ses hôtes, comme l'a expliqué M. Mazioud.

Il a, d’autre part, affirmé que la direction du complexe "vise à améliorer et à diversifier ses revenus, ainsi qu'à suivre les orientations des pouvoirs publics concernant la nécessité d'exploiter les installations sportives publiques par les athlètes algériens au lieu de partir à l'étranger pour y effectuer leur entraînement contre des sommes importantes en devises".