Un centre de prise en charge psychologique et sportive des femmes atteintes de pathologies cancéreuses, s’est ouvert au niveau de l’Etablissement hospitalier spécialisé dans la lutte contre le cancer à Béchar, à l’initiative de l’association locale "El Hayat", de dépistage des cancers du sein et du col de l’utérus, a-t-on appris samedi des responsables de l'association.

Première du genre dans la région du Sud-ouest du pays, cette structure dispose de plusieurs servitudes et salles spécialisées dédiées à la prise en charge des patientes dont celles du traitement et de leur suivi psychologique, d’activités culturelles et scientifiques ainsi que la lecture du Saint Coran, a précisé à l’APS, la présidente de l’association Fouzia Zigalem.

Ce centre est également doté de salles destinées à l’esthétique féminine et aux activités sportives et physiques, nécessaires à cette catégorie de patientes, a-t-elle fait savoir signalant que l’ouverture de cet espace, coïncidant avec le mois d’octobre rose, a été marquée par une campagne de sensibilisation sur le dépistage précoce du cancer, organisé e en coordination avec la direction locale de la Santé.

La création de ce centre, qui s’inscrit dans le cadre du renforcement de l'accompagnement des patientes, a nécessité un financement de 4 millions de DA dont une contribution financière de plus de trois (3) millions de DA, dégagée par l’Agence de développement social (ADS), tandis que le reste de ce financement provient des fonds propres de l’association, selon Mme.

Zigalem.

''Notre partenaire, en l’occurrence la direction de l'Etablissement hospitalier spécialisé dans la lutte contre le cancer et son personnel médical et paramédical, ainsi que des psychologues exerçants au niveau du secteur de la Santé de la wilaya, ont été d’un grand apport à la création de ce centre'', a-t-elle souligné.