La consommation de gaz naturel de la Chine a augmenté de 7,4% en glissement annuel au cours des huit premiers mois de 2023, dans le cadre des efforts déployés pour parvenir à un développement vert, selon des données officielles publiées samedi. De janvier à août, la consommation de gaz naturel s'est élevée à 259,81 milliards de mètres cubes, d'après la Commission nationale du développement et de la réforme.

Sur le seul mois d'août, la consommation de gaz naturel a augmenté de 11,1% en glissement annuel pour atteindre 32,68 milliards de mètres cubes, détaille la même source.

L'autorité de régulation des marchés boursiers annonce des restrictions sur les prêts de titres

L'autorité chinoise de régulation des marchés boursiers a annoncé samedi qu'elle limiterait les activités de prêt de titres et qu'elle renforcerait la surveillance des arbitrages réglementaires abusifs.

Selon un communiqué de la Commission chinoise de régulation des valeurs mobilières, des mesures seront prises pour renforcer la gestion des activités de prêt et de re-prêt de titres, notamment en augmentant les exigences de marge et en limitant le prêt d'actions par les investisseurs stratégiques et les cadres supérieurs des sociétés nouvellement cotées en Bourse.

Ces règles interviennent alors que des voix s'opposent de plus en plus aux activités de vente à découvert, dans un contexte de marché boursier en berne. Des appels ont également été lancés pour restreindre les prêts de titres par des actionnaires stratégiques dans des sociétés nouvellement cotées en bourse.