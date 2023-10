L'Algérie et la Corée du Sud disposent de plusieurs opportunités de coopération économique mutuellement bénéfique devant être soutenues par un cadre durable de collaboration dans plusieurs secteurs, a estimé jeudi à Alger l'ambassadeur de la République de Corée du Sud, You Ki-Jun.

Lors d'une conférence animée au niveau de l'Ecole nationale d'administration (ENA), le diplomate sud-coréen a souligné l'intérêt pour les opérateurs économiques des deux pays de saisir les opportunités disponibles, notamment dans le secteur automobile, l'industrie, les TIC et les énergies renouvelables.

"Il existe plusieurs secteurs offrant de nombreuses opportunités de croissance économique mutuelle, en particulier, l'industrie automobile qui est une industrie naissante en Algérie mais qui s'avère prometteuse et dotée d'un potentiel de croissance considérable", a affirmé l'ambassadeur sud-coréen. Ces opportunités, a-t-il dit, sont portées par une maîtrise sud-coréenne de la technologie automobile et de l'industrie en général "mondialement reconnues", ainsi que par "les riches ressources naturelles de l'Algérie et son capital humain en plein essor".

Dans le secteur de l'énergie, le diplomate a rappelé que l'Algérie est "un fournisseur clé" de pétrole brut de la Corée du Sud. Le diplomate sud coréen a fait savoir dans ce cadre que son pays a importé 8,58 millions de barils de brut en 2021 faisant de l'Algérie le 14èmefournisseur du brut de la Corée du Sud lors de cette même année. L'Algérie se classe également, selon M. You Ki-Jun, au 13e rang concernant les commandes de construction à l'étranger de la Corée du Sud.