Sept (7) zones de la wilaya de Chlef ont été affectées à l'activité de chasse, à l'occasion de l'ouverture officielle de la saison de chasse le 16 septembre dernier, a-t-on appris, samedi, de la Conservation des forêt.

La Conservation des forêt de la wilaya a désigné sept (7) zones pour l’exercice de l'activité de chasse, conformément aux dispositions légales et réglementaires régissant cette activité, dont la campagne officielle a été lancée par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mohamed Abdelhafid Henni, le 16 septembre dernier à partir d’Oran, a indiqué à l’APS le chef du service de protection de la faune, Mohamed Arrous.

Il s'agit, a-t-il ajouté, des zones de Kef Abderrahmane (274 ha), Mekmene (873 ha) et Ouled Attia (1.214 ha) de la commune de Taouegrite, Oued Kettar (466 ha) de la commune de Harranfa, Guelmam El Bakht (280 ha) à Talaàssa, Sidi Masser (600 ha) à El Marsa et la zone de Kroune (1.200 ha) dans la commune de Boukadir.

Selon M. Arrous, les types et le nombre de proies autorisés à la chasse par le Conseil supérieur de la chasse et du patrimoine cynégétique dans la wilaya sont le lièvre, le lapin de garenne, la perdrix sauvage et le pigeon ramier (palombe), à raison d’une proie par espèce/Jour, pour chaque chasseur.

Les journées autorisées à la chasse sont les samedis et les journées nationales fériées, durant la période s'étendant du 15 septembre au 1er janvier de chaque année, tandis que la Conservation forestière de Chlef poursuit la formation des chasseurs, parallèlement aux préparatifs de délivrance des permis de chasse. De nombreux chasseurs ont exprimé leur "satisfaction" quant à la désignation de ces zones pour l’exercice de cette activité, dans l’attente de la réélection "prochaine" d'un nouveau président pour la Fédération des chasseurs de la wilaya.