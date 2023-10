Plus d'un millier de personnes ont défilé samedi à travers Copenhague pour dénoncer l'agression militaire en cours contre les Palestiniens dans la bande de Ghaza et la Cisjordanie occupée. D'autres manifestations devaient avoir lieu à travers le pays.

Les manifestants s'étaient rassemblés à Nørrebro, un quartier de l'ouest de la capitale danoise, et ont marché jusqu'à la place de l'hôtel de ville.

Les participants, dont de nombreuses familles ont défilé brandissant des drapeaux palestiniens et des pancartes - portant des slogans tels que "Un génocide est en train de se produire" ou "Arrêtez de tuer des enfants palestiniens innocents" - et scandant "Vive la Palestine" ou "Down USA, down''. "Nous faisons cela en appel à tous les autres pays du monde pour leur demander de contribuer au respect des droits de l'homme internationaux et de ne pas mentir, de ne pas cacher ce qui se passe", a indiqué un manifestant.Lena, une adolescente de 17 ans, se félicitait de la participation.

"Les gens doivent parler plus souvent de ce qui se passe à Ghaza en ce mom ent, car des millions de civils meurent et ce n'est pas acceptable", a-t-elle dit.D'après un sondage de l'institut Voxmeter publié vendredi par l'agence Ritzau, 20% des Danois estiment que les Palestiniens ont le droit de se défendre contre l'entité sioniste, par exemple avec une attaque comme celle que le Hamas a menée samedi dernier.