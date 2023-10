La commune de Ain Smara (Constantine) a bénéficié récemment d’un programme comprenant 12 opérations de développement, a-t-on appris dimanche auprès des services de la wilaya.

Le programme consacré à cette collectivité locale située à une dizaine de kilomètre du chef-lieu de wilaya est financé dans le cadre du Fonds de garantie et de solidarité des collectivités locales.

Il porte sur la réalisation de plusieurs opérations de développement de proximité et touche notamment le renforcement et la modernisation de l’éclairage public, l’aménagement urbain et la mise à niveau de routes, a-t-on fait savoir.

La même source a mis l’accent sur l’importance de ce programme dans la modernisation de cette commune forte de près de 50.000 habitants.

Il s’agit entre autres, a détaillé la même source, d’une opération de remplacement de l’éclairage public par un éclairage économique de type Led à travers notamment les boulevards principaux de la commune, la réalisation de l’éclairage public au boulevard Marmi Rabah, le renforcement de l’éclairage public depuis le rond-point de H’richa Amar jusqu’au lotissement Belk erfa, la réalisation de l’éclairage public de la route reliant le chemin de wilaya CW 101 au village agricole de la localité Bouchebaâ en plus du lancement de travaux de revêtement des routes à travers plusieurs quartiers d’Ain Smara.

Ce programme a été financé à hauteur de 550 millions de dinars, a-t-on précisé, soulignant que des instructions fermes ont été données par le wali, Abdelkhalek Sayouda à l’effet de lancer toutes les opérations incluses dans le cadre de ce programme en vue de réceptionner le maximum de travaux "avant la fin de l’année en cours (2023)".

Selon la même source, plus de 50% de ce programme est déjà en cours de réalisation, en attendant le lancement des autres opérations dans les meilleurs délais, dès l’achèvement des procédures techniques et administratives nécessaires.