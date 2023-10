Une fresque artistique intitulée "Mémoire d'un lieu" a été inaugurée samedi à la commune d'Hydra (Alger), au domicile de la famille révolutionnaire +Mezzi+, et ce en commémoration du 66 anniversaire du décès en martyr de Chafik Mezzi, qui a combiné entre activité de scoutisme et travail de lutte au sein du mouvement national.

La fresque murale a été inaugurée par le Commandant général de Anciens Scouts musulmans algériens (SMA), Mustapha Saadoune, en présence de plusieurs moudjahidines, représentants de divers ministères, autorités locales et corps de sécurité ainsi que d'anciens membres des scouts musulmans algériens.

M. Saadoune a indiqué à cette occasion que cette fresque s'inscrit dans "la poursuite du projet de la mémoire de proximité, lancé par les anciens scouts en partenariat avec le ministère des Moudjahidine et des Ayants-droit", en vue de mettre en évidence le grand rôle que les scouts ont joué dans la lutte armée et la Révolution de libération. M. Saadoune a déclaré que la famille "Mezzi" dont les enfants ont voué leur vie à l'Algérie, mettait sa maison à la disposition de certa ins dirigeants du mouvement national dont Didouche Mourad et Boudiaf, où d'importantes réunions secrètes avaient été tenues.

Il a également fait savoir qu'un régiment de scout a été fondé à cet endroit, sous le nom de " Régiment de lutte" pour la saison 1946-1947 par le martyr Chafik Mezzi qui était en contact avec la Fédération des Scouts musulmans algériens (SMA).

A son tour, le frère du martyr Chafik Mezzi, le Moudjahid Saleh Mezzi a indiqué que son frère était le responsable de l'organisation spéciale d'El Biar et qu'il travaillait à la formation de groupes de combattants, dont les moudjahidine Amar Brik et Ali Diaf.

La fresque murale rend hommage aux exploits du martyr condamné à mort et guillotiné le 9 octobre 1957 à la prison de Serkadji (Alger), et illustre également les sacrifices de la famille +Mezzi+ qui a "offert" deux martyrs et trois militants condamnés à mort par le colonialisme français.