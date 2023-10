Un forum a été organisé samedi à Alger, sur le rôle du mouvement associatif de jeunes dans la consolidation des valeurs de citoyenneté et la promotion des activités de cette catégorie de la société.

Le wali d'Alger, Mohamed Abdennour Rabhi a supervisé les travaux de cette rencontre organisée par la Direction de la jeunesse et des sports avec la participation de l'association El Anis, et en présence de cadres du secteur de la Jeunesse et des sports, de représentants de plusieurs secteurs et institutions nationales, des autorités locales et du parlement, ainsi que des représentants de plusieurs associations. Selon les organisateurs, cette rencontre qui coïncide avec la commémoration de la journée nationale de l'immigration (17 octobre 1961), vise à promouvoir le travail associatif dans le cadre de la consolidation des valeurs de citoyenneté et de promotion des activités de la jeunesse à travers l'ouverture d'ateliers de dissertation et d'écoute.

A cet occasion, le directeur de la Jeunesse et des Sports au ministère, Abdelwahid Ayachi, a souligné dans une allocution p rononcée au nom du ministre du secteur, Abderrahmane Hammad, l'importance de cette rencontre consacrée à l'étude du rôle important qui incombe au mouvement collectif à travers la promotion et le renforcement de son travail pour contribuer concrètement à consolider les valeurs de citoyenneté chez les jeunes. Il a rappelé également l'intérêt qu'accorde le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à la société civile qu'il a dotée d'un Observatoire national, étant convaincu, a-t-il dit, des capacités dont disposent les jeunes pour contribuer au développement national dans le cadre de la démocratie participative.

De son côté, le wali d'Alger a affirmé que l'Etat algérien "a toujours œuvré à réunir les conditions idoines à même de donner un rôle pionnier à la société civile dans la promotion de la citoyenneté et la pratique démocratique participative dans la prise de décision au niveau local et national", appelant les participants à "tirer profit des conférences et des ateliers du travail au Forum pour promouvoir le travail participatif".

Pour sa part, le président de l'Observatoire national de la société civile, Noureddine Benbrahem, a affirmé que l'Observatoire veille à travailler conjointement avec tous les secteurs en matière de prise en charge et d'accompagnement des jeunes, ajou tant que la société civile adopte une nouvelle approche basée sur la créativité et l'innovation dans les domaines relatifs aux jeunes.

Les participants à cette rencontre de deux jours, s'attèleront à étudier plusieurs thèmes relatifs aux domaines de la jeunesse et du mouvement associatif, et ce, à travers cinq (5) ateliers de travail qui seront couronnés par plusieurs recommandations.