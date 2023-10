Plusieurs feux de forêt, signalés dans la nuit du vendredi à samedi dans la wilaya de Bejaia, ont été maitrisés dans leur quasi totalité par les différentes équipes de la Protection civile, a-t-on appris auprès de cette dernière.

Les feux, 27 au total, ont affecté plusieurs régions de la wilaya et en milieu de journée, tous les foyers d’incendie ont été éteints, à l’exception d’un seul fraichement signalé dans la région de Sidi-Aich, a-t-on ajouté.

Pour atteindre ce résultat, il a fallu mobiliser de considérables moyens humains et matériels, notamment l’engagement de trois colonnes mobiles dont deux de Bejaia et une de la wilaya de Laghouat et ce, outre les unités opérationnelles locales de la Protection civile, de la Conservation des forêts et des APC, a-t-on indiqué.