Le MC Oued Tlelat visera le maintien dans le championnat de Super-division de handball (messieurs), dont le coup d’envoi, au titre de l’exercice 2023-2024, sera donné ce week-end, a-t-on appris, mercredi, du staff technique de cette formation de la banlieue oranaise.

L'entraîneur adjoint du MCOT, Ahmed Ghrissi, a fait savoir à ce propos que son équipe tablera sur le maintien, lors de la nouvelle édition du championnat de l’élite, ajoutant qu’il s’attendait à une compétition très disputée. "Comme le nombre des clubs qui seront relégués en fin de saison a été fixé à quatre pour chacune des deux poules composant la Super-division, on s’attend à une grande difficulté pour assurer notre maintien parmi l'élite en fin de parcours", a-t-il précisé.

La Fédération algérienne de handball (FAHB) a décidé de revoir à la baisse le nombre des pensionnaires du premier palier, à partir de la saison 2024-2025, qui se jouera désormais avec 18 clubs au lieu de 24. Huit formations descendront en Nationale 1, à l’issue de l’exercice en cours, et seront remplacées par seulement deux équipes de la Nationale 1.

Et pour mettre tous les atouts de son côté, dans l’espoir de réaliser l’objectif assigné, le MCOT a réalisé une bonne préparation d’intersaison, au cours de laquelle il a même effectué un parcours très honorable dans l’épreuve de la coupe d’Algérie, clôturée samedi passée, s’est réjoui l’entraineur adjoint de la formation oranaise.

Et de poursuivre : "l’épreuve de la coupe a été pour nous une aubaine pour entrer dans l’ambiance de la compétition officielle. On en a, d’ailleurs, profité pour faire jouer tous nos éléments et leur permettre d’avoir du temps de jeu dans les jambes. Les bons résultats réalisés pour la circonstance vont nous inciter à aborder le championnat avec une grande confiance et un moral au beau fixe".

Le MCOT a créé la surprise en parvenant à se qualifier aux demi-finales qu’il a perdus difficilement face au HBC El Biar, le finaliste malheureux de l’épreuve contre l’OM Annaba, et dont la finale a été jouée à la salle omnisports du complexe sportif Miloud Hadefi d’Oran.

Il faut dire, selon l’entraîneur adjoint du MCOT, que tout le monde dans ce club a regretté d’avoir manqué la finale, d’autant plus que cette dernière a été programmée à domicile, ce qui allait drainer une grande foule parmi les amateurs du jeu à sept à Oran avides de voir le handball oranais retrouver son brio qu’il a perdu depuis que son porte-drapeau, le MC Oran (actuellement en deuxième palier), a commencé sa descente aux enfers.

Le MCOT, sous la houlette de l’entraîneur revenant Mohamed Belghit, accueillera, vendredi, la formation de Chelghoum Laïd pour le compte de la, première journée du championnat.