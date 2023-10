Les services de Sûreté de wilaya d'Alger ont enregistré, en septembre dernier, quelque 27.234 infractions routières, a indiqué vendredi un communiqué de ce corps constitué.

Les infractions en question sont liées au défaut de présentation des documents du véhicule, au non port du casque et au défaut de permis de conduire, au stationnement ou à l'arrêt anarchiques, au non respect des plaques de signalisation, à l'excès de vitesse et aux dépassements dangereux, selon la même source.

Par ailleurs, les services compétents ont enregistré 188 infractions liées au maintien de l'ordre, lit-on dans le communiqué, tandis que 52 accidents ont été enregistrés, faisant 1 mort et 53 blessés.

Pour ce qui est de la police de l'urbanisme et de la protection de l'environnement, le bilan fait état de 140 infractions liées à des constructions sans permis, et 12 autres liées à la non conformité des constructions aux permis délivrés.

Concernant les activités des pôles de police générale, les services de sûreté ont contrôlé 1398 activités commerciales réglementées, et exécuté 26 décisions de fermeture délivrées par les autorités compé tentes.

Démantèlement d'une bande de malfaiteurs et saisie de drogues et de comprimés psychotropes

La Brigade d'investigation de la Gendarmerie nationale de Chéraga (Alger) a réussi à démanteler une bande de quartier composée de 8 personnes qui semaient la terreur au sein de la population, en s'adonnant au trafic de drogues et de comprimés psychotropes à proximité des établissements scolaires, a indiqué, vendredi, un communiqué de cet appareil de sécurité.

Après accomplissement des procédures légales, et en coordination permanente avec le procureur de la République territorialement compétent, la Brigade d'investigation de la GN de Chéraga, soutenue par des éléments du Détachement spécial d'intervention (DSI) de Mehalma, a réussi à "mettre hors d'état de nuire une bande de malfaiteurs, en arrêtant, en flagrant délit, 8 de ses membres âgés entre 22 et 34 ans, dont des repris de justice", note la même source.

L'opération a été menée suite à des informations concernant une bande de malfaiteurs qui semait la terreur au sein de la population d'un quartier à l'ouest de la capitale, en utilisant des armes blanches et des chiens dressés", ce qui a créé un climat "d'insécurité avec mise en dang er de la vie d'autrui", lit-on dans le communiqué.

La bande criminelle s'adonnait également au "trafic de drogues et de comprimés psychotropes à proximité des établissements scolaires au vu et au su de tous", précise la même source.

L'opération s'est soldée par "la saisie d'une quantité de drogues dures, de comprimés psychotropes, d'armes blanches, de chiens dressés, de téléphones portables et d'une importante somme d'argent". Après parachèvement des procédures d'enquête, "les mis en cause seront traduits devant le procureur de la République, pour trafic illicite de drogues et de comprimés psychotropes dans le cadre d'une bande criminelle organisée, constitution d'une bande de quartier et mise en danger de la vie d'autrui en créant un climat d'insécurité dans les quartiers", a conclu le communiqué.