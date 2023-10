Le centre de formation professionnelle de la commune d’Echellal (M’Sila), d’une capacité de 250 places a été ouvert "partiellement" à l’occasion de la rentrée professionnelle 2023-2024, a indiqué jeudi le directeur de wilaya de la formation et de l’enseignement professionnels, Sadek Saâdna.

Le même responsable a précisé dans une déclaration à l’APS que 60 nouveaux stagiaires ont rejoint dès la rentrée professionnelle de la session octobre 2023, les spécialités de confection de textile et comptabilité dans cette structure, ajoutant qu’il sera procédé à l’introduction de nouvelles spécialités de "manière progressive". Le nouvel établissement de formation dispose de 6 salles de cours, 3 ateliers, une cantine et 3 logements d’astreinte en plus d’un pavillon administratif et un autre de santé, selon la même source qui a précisé que la réalisation de cette infrastructure a couté 300 millions DA. Le même responsable a mis l’accent sur l’importance de ce centre considéré comme un acquis pour les jeunes de la région, en mesure de contribuer à la formation des jeunes et faciliter leur intégration dans le monde du travail.