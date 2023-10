Une superficie de 40.000 hectares de terres agricoles a été consacrée à la céréaliculture dans la wilaya d’Oran, au titre de la campagne labours-semailles pour la saison agricole 2023-2024, lancée jeudi depuis la ferme pilote "Si Miloud" dans la commune de Oued Tlelat. Cette superficie dédiée à la céréaliculture a connu une augmentation pour cette campagne, après avoir atteint 36.000 ha, durant la saison écoulée, a indiqué à l’APS la directrice des services agricoles, Karima Amrani, lors de la cérémonie du coup d’envoi de la campagne labours-semailles, coïncidant avec la célébration de la 30ème édition de la Journée nationale de la vulgarisation agricole et la Journée mondiale de l’alimentation.

Il est également prévu l’extension de la superficie irriguée destinée aux céréales à 6.000 ha au niveau de la plaine de M’leta, située au sud de Oued Tlelat, et ce, après l’entrée en service des stations de traitement et d’épuration des eaux usées (STEP), sachant que la superficie irriguée de la wilaya est estimée à 13.000 ha, a ajouté la même responsable.

Tous les moyens nécessaires pour la réussite de la saison agricole actuelle ont été mobilisés par la coopérative des céréales et des légumes secs (CCLS) d’Oran, laquelle a fourni 32.000 quintaux de semences et d’engrais, a expliqué Mme Amrani, qui a relevé, dans le même sillage, que "la priorité sera accordée aux agriculteurs sinistrés (frappés par la sécheresse), dont le nombre a atteint 1.110 pour une superficie de 18.000 ha". Dans ce contexte, le Directeur adjoint chargé des semences et de l’appui à la production de la coopérative, Taïbi Ayoub, a assuré que, cette année, les agriculteurs sinistrés touchés, en raison du manque de pluies, de même que ceux qui dépendent des semences agricoles, ont été pris en considération, notant qu’il a été décidé d’augmenter la quantité de semences de 200 %, ce qui dépasse les besoins de la wilaya. Ces agriculteurs seront indemnisés et recevront gratuitement les semences et les engrais et ce, en application d'une décision des pouvoirs publics, a-t-il souligné. Cette coopérative a tracé un programme de relance de la culture des légumineuses, sachant qu’une superficie de 150 ha a été réservée, cette saison, pour la culture des lentilles et pois chiches.

Une exposition de produits agricoles a été organisée, à l’occasion, avec la participation de 30 exposants, mettant en valeur les différents produits et prestations fou rnies par certains établissements en lien avec le secteur agricole dans le domaine de la protection des végétaux, de l’assurance agricole et du soutien à l’investissement agricole.

Cette exposition, organisée sous le slogan "Innovation et technologies agricoles pour faire face aux effets du changement climatique", a été une occasion de plus pour inciter les agriculteurs à se lancer dans de nouvelles cultures, entrant dans le cadre de l’agriculture industrielle, à l’instar du tournesol et du colza, a expliqué le Secrétaire général de la Chambre d’agriculture d’Oran, Houari Zeddam.

Cette exposition, à laquelle ont pris part les autorités locales, a été organisée par la Chambre de l’agriculture et la Direction des services agricoles d’Oran.