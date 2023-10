Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mohamed Abdelhafid Henni, a présidé, jeudi, une réunion regroupant tous les directeurs des services agricoles des wilayas du pays en vue d'évaluer les récentes activités du secteur et de donner les orientations nécessaires, selon un communiqué du ministère.

Tenue en visioconférence, cette réunion s'est déroulée en présence de cadres du ministère, des représentants de différents établissements et offices relevant du secteur et du secrétaire général de la Chambre nationale d'agriculture (CNA), souligne la même source.

L'objectif de cette réunion est d'évaluer la situation du secteur agricole au niveau local ainsi que les activités des services décentralisés, de rappeler les objectifs et priorités du secteur pour la prochaine étape et de s'enquérir des derniers préparatifs relatifs au lancement de la saison labour-semailles pour l'année 2023-2024, a précise le communiqué.

La réunion a été l'occasion de mettre en avant plusieurs mesures incitatives prises, sur instruction du président de la République, lors du Conseil des minist res tenu le 1er octobre 2023, en faveur des agriculteurs impactés par la sécheresse et les inondations. Le ministère a souligné, dans son communiqué, les efforts en faveur de la dynamisation de l'activité agricole, à travers l'augmentation des superficies réservées à la culture céréalière, en application des instructions du président de la République visant à réduire les importations de ce produit stratégique. A cet égard, le ministre a donné des instructions pour améliorer le rendement de la production céréalière, à travers l'élargissement des périmètres irrigués, l'irrigation complémentaire et la fourniture de semences, d'engrais et d'intrants agricoles.

La rencontre a, par ailleurs, permis d'évoquer le Programme national de reboisement, qui débutera le 25 octobre à l'occasion de la Journée nationale de l'arbre.

M. Henni a appelé à accorder une grande importance à cette opération, notamment après les incendies qu'a connus le pays récemment.

Cette campagne a été confiée à la Direction générale des forêts, avec l'accompagnement du Groupe génie rural (GGR), a rappelé le communiqué, faisant état de la mobilisation de tous les moyens nécessaires pour la mener à bien et réhabiliter ainsi le projet du barrage vert et les espaces forestiers impactés par les incendies.

Lors de la réunion, des e xposés ont été présentés sur les principaux dossiers du secteur et les projets en cours de réalisation, notamment les silos et les centres de stockage de proximité, pour le renforcement des capacités nationales de stockage des céréales.

A cet effet, le ministre a donné des instructions pour "déployer davantage d'efforts et mobiliser tout un chacun en faveur du renforcement de la sécurité alimentaire", selon le communiqué.

Une coopération renforcée entre pays africains susceptible de réduire l’impact du stress hydrique (ministère)

Une coordination renforcée entre les pays africains en matière agricole, en particulier la gestion des ressources hydriques destinées à l’irrigation, est susceptible de réduire l’impact du stress hydrique qui sévit dans beaucoup de pays du continent et de permettre la mise en place de mécanismes pour faire face au problème de la rareté de l’eau, a estimé jeudi à Médéa la directrice de la formation, de la recherche et de l’innovation auprès du ministère de l’Agriculture et du développement rural (MADR).

"Un travail coordonné et concerté entre les pays africains, notamment, dans le domaine de la gestion des périmètres irrigués, permettra d’apporter des solutions au stress hydrique qui frappe de nombreux pays dans le continent africain", a déclaré Fatiha Leila Baouche, en marge de la cérémonie de clôture d’un cycle de formation sur la gestion des périmètres irrigués, organisée du 1 au 12 octobre à l’Institut technologique spécialisé de formation en polyculture (ITSFP) de Médéa au profit de cadres africains venus de 12 pays.

Le renforcement de la coopération entre les pays africains "facilitera, non seulement la prise de bonnes mesures, mais contribuera à mettre en place les conditions à même d’aider à développer une agriculture moderne, intelligente, performante, et de parvenir, surtout, à garantir la sécurité alimentaire au niveau du continent africain", a-t-elle ajouté. Pour le représentant de la Ligue arabe, coorganisatrice de cette formation avec le ministère de l’Agriculture et du développement rural et le département des cultures vivrières dans les zones semi-arides de l’Afrique (Safgrad) de l’union africaine, Ahmed El Kemass, la coopération en matière de formation agricole "est d’un apport crucial pour l’agriculture africaine", ajoutant que les échanges d’expériences qui ont eu lieu, lors de ce cycle de formation sur la gestion des périmètres irrigués sont de nature à "faire avancer davantage le secteur agricole et aider les pays africains à assurer leur sécurité alimentaire". Quinze ingénieurs agronomes du Togo, du Benin, des Comores, du Burundi, de la République Centrafricaine, des Iles Maurice, Tchad, Côte d'Ivoire, Sénégal, Rwanda, Cameroun, Tunisie et Algérie, ont pris part à ce cycle de formation consacré à la gestion des périmètres agricoles irrigués et l’adaptation à la rareté de l’eau.

La session a permis aux cadres agronomes issus de ces pays de bénéficier de l’expérience algérienne en matière d’irrigation dans les conditions de changements climatiques leur permettant de développer leurs connaissances et leurs capacités dans la gestion et la valorisation des ressources hydriques affectées à l’agriculture.