"Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu, ce jour, un appel téléphonique du chancelier de la République fédérale d'Allemagne, M. Olaf Scholz, lors duquel il a été procédé à un échange de vues sur les relations bilatérales et les moyens de les renforcer dans plusieurs domaines, dont l'énergie et l'industrie", lit-on dans le communiqué. "Les deux parties ont abordé des questions régionales et internationales d'actualité intéressant les deux pays, notamment la situation en Europe, les développements de la situation au Moyen-Orient, outre la Libye et le Sahel", selon la même source.