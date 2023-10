Le ministre palestinien des Affaires étrangères et des Expatriés, Riyad Al-Malki a salué, mercredi au Caire, "la position de l'Algérie en faveur de la cause palestinienne et son soutien à l'Etat de Palestine dans tous les fora internationaux". La déclaration d'Al-Malki est intervenue lors des entretiens bilatéraux qu'il a eus avec le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, en marge de sa participation aux travaux de la réunion ministérielle arabe d'urgence pour examiner les voies permettant d'arrêter l'agression sioniste contre la bande de Ghaza. Al-Malki a mis en garde contre "la gravité et la recrudescence des agressions contre la population de Ghaza notamment après l'annonce des autorités de l'occupation de couper les approvisionnements en électricité, en eau, en carburant et les menaces de bombarder les camions d'aides médicales et alimentaires".

Le ministre palestinien a également indiqué que le président palestinien, Mahmoud Abbas a entrepris des contacts intensifs avec "to utes les instances internationales afin de faciliter l'acheminement des aides vers la bande de Ghaza".

Al-Malki avait souligné auparavant lors de sa rencontre avec le Secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit, "la nécessité d'œuvrer à poursuivre les différents contacts internationaux pour éviter une catastrophe humaine dans la bande de Ghaza après que 263.000 Palestiniens ont fui leurs maisons suite aux agressions", appelant la communauté internationale à intervenir pour mettre fin aux agressions et à s'assurer de l'acheminement immédiat des aides humanitaires.