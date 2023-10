La réouverture solennelle du T.R.Bejaia, fermé depuis 4 ans à cause de la pandémie du Covid-19, puis du séisme qui a secoué la ville en 2021, et qui a causé de notables dégâts à l’édifice, a débuté, ce jeudi soir, par des activités artistiques des plus chatoyantes, marquées notamment par la présentation d’une nouvelle pièce aux contours pour le moins anodin mais qui a charmé jusqu’au ravissement.

L’œuvre, intitulée « Djawhara », produite par Yousfi Abdelaziz, n’est pas une chronique dramatique, mais une captivante fresque qui condense dans une incroyable mise en scène, l’essentiel du répertoire théâtrale national et des auteurs qui en sont à l’origine, notamment depuis 1985 à ce jour. Alloula, Fellag, Medjoubi, Muhiya, Fetmouche, kateb Yacine, Mouhoublatreche, Abdelmalek Bouguermouh et tant d’autres, ont tous étaient associés à cette aventure reposant sur la reprise d’actes clés de leurs pièces de référence, et magnifiés par une prestation sublime des acteurs distribués (ils était une vingtaine sur les planches), auteurs d’une grande performance, dans le jeu, le chant et la danse.

L’œuvre, bien que décliné e dans un mode sans dramaturgie et dans un genre inclassable, a fortement séduit.

Le public record qui l’a suivi, lui a consacré ainsi un long standing ovation. La soirée, qui donne le « la » de l’ouverture de la nouvelle saison théâtrale a par ailleurs été relevé, par un défilé de costumes de théâtre anciens. Mise sur pied par l’artiste Rabah Nabet, une collection d’un vingtaine d’habit portés par autant de mannequins, a été présenté dans un décorum très théâtralisé et qui lui aussi a comblé le public.