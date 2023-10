La Commission de wilaya chargée de l’assainissement du foncier agricole de la wilaya de Nâama a récupéré, durant l’année en cours, une superficie globale estimée à 4.226 hectares de terres non exploitées, attribuées dans le cadre du programme d’octroi des concessions agricoles, a-t-on appris, mercredi, auprès des services de la wilaya.

Cette superficie de terres agricoles non exploitées a été récupérée auprès de ses bénéficiaires, après l’annulation et la résiliation de 343 contrats de concession, dans le cadre d’une opération d’assainissement du foncier agricole effectuée par la Commission de wilaya, comprenant les services techniques de nombreux secteurs agricoles, à savoir l’antenne de l’Office national des terres agricoles (ONTA), les services des Domaines (Biens de l’Etat) et autres.

Cette opération vise à récupérer les terres non exploitées, leur réaffectation aux investisseurs sérieux et de valoriser le foncier agricole, considéré comme un soutien fondamental à la promotion de l’agriculture et à l’essor de ce secteur dans la wilaya, ont indiqué ces services.

De son côté, la Direction des Services Agricoles (DSA) de la wilaya a consacré une superficie de 13.714 ha, destinée aux projets d’investissements agricoles au niveau de 18 périmètres, qui ont été créés à travers les communes de Nâama, Tiout, Asla, El Bayoud, Mecheria, Moghrar et Kasdir, dans le cadre de l’accompagnement de l’investissement et de l’extension des superficies productives pour les cultures stratégiques à travers la wilaya, particulièrement au niveau des zones qui disposent de capacités d’eaux souterraines importantes a-t-on expliqué de même source. A signaler que la wilaya de Nâama dispose d’une superficie globale de terres exploitées utiles aux cultures de 28.283 ha, dont près de 8.000 ha de terres agricoles irriguées.