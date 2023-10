La 20ème édition du Salon international de l’immobilier, du bâtiment, de l’habitat et des travaux publics "Batiwest 2023", qui a pris fin jeudi au centre des conventions "Mohamed Benahmed" d’Oran, a enregistré la présence de plus de 5.000 professionnels. Le commissaire du Salon, Zoubir Ouali, a indiqué à l’APS que cette édition a connu une affluence notable des visiteurs, notamment plus de 5.000 professionnels, venus s’imprégner des nouveautés en matière de matériaux de construction utilisés dans la réalisation des habitations et des offres immobilières.

Cette manifestation a enregistré également la signature de plusieurs conventions entre des sociétés de production de ciment et certains promoteurs immobiliers, en plus des contacts commerciaux établis entre opérateurs économiques locaux et des sociétés nationales et privées dans le domaine de l’immobilier et de l’habitat, à travers des rencontres bilatérales visant à encourager le partenariat.

Lors de ce salon de cinq jours, de nombreuses commandes de matériaux de construction ont été effectuées par différentes entreprises chargées de mett re en œuvre des programmes d’habitat dans l'Ouest du pays, ainsi que chez certains particuliers, a-t-on indiqué. Pour rappel, environ 100 exposants représentant des entreprises nationales, privées et étrangères de Pologne, d'Espagne, de Chine et de Turquie, ont participé à cet événement, organisé par l'agence "SB Events Com Company", en tant qu'invités d'honneur, en plus d’établissements affiliés au secteur de la formation et de l’enseignement professionnels. Cette édition a vu la participation, pour la première fois, du Conseil algérien du renouveau économique, en plus des établissements bancaires spécialisés dans le financement des projets d’habitat.

Lors de ce salon, devenu une tradition annuelle à Oran, des réunions bilatérales ont été tenues entre opérateurs économiques algériens et étrangers, en vue d’encourager le partenariat et animer des communications sur le secteur de la construction, de l’habitat et des énergies renouvelables en Algérie.