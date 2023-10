Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a arrêté, mercredi, les dates des vacances pour l'année universitaire 2023-2024.

"Les vacances d'hiver pour l'année universitaire 2023-2024 auront lieu du jeudi 21 décembre 2023 au soir au samedi 6 janvier 2024 au matin, tandis que les vacances de printemps auront lieu du jeudi 21 mars 2024 au soir au samedi 6 avril 2024 au matin", selon un arrêté du ministère.

Les vacances d'été au titre de la même année universitaire "auront lieu du 4 juillet 2024 au samedi 7 septembre 2024 au matin". "Pour les établissements d'enseignement supérieur accusant un retard dans l'accomplissement des charges pédagogiques et scientifiques, l'année universitaire pourra être prolongée jusqu'au jeudi 25 juillet 2024 au plus tard", souligne la même source. Ces mesures "ne s'appliquent pas aux employés, au personnel administratif, aux techniciens et aux agents des services", précise le ministère.