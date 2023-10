Plus de 50 producteurs de dattes et artisans participent à la seconde édition du Salon des

dattes et dérivés et d’artisanat qui se tient à M'chouneche (28 km au Nord-est de Biskra) du 11 au 14 octobre.

Cette manifestation économique se tient sur une aire ouverte au centre de cette commune à

l’occasion du lancement de la campagne de récolte des dattes et constitue une occasion pour

exposer les divers produits agricoles locaux dont notamment les variétés multiples de dattes de la

région de M'chouneche ainsi que les produits artisanaux, a indiqué à l’APS le directeur de la chambre

d’artisanat et métiers (CAM), Youcef Si El Abdi.

Le visiteur découvre à l’occasion du Salon les créations des artisans locaux à base de dérivés du

palmier-dattier dont les couffins, des bibelots décoratifs, les produits de transformation des dattes

dont le miel de datte et la confiture de datte, des articles de poterie et dinanderie, des articles en

bois, des tenues traditionnelles et une riche variété de pâtisseries traditionnelles.

La manifestation est une opportunité pour les agriculteurs et artisans de faire connaitre leurs

produits et pour les commerçants pour conclure avec eux des transactions, affirment les

organisateurs.

L’occasion est également offerte pour les visiteurs de découvrir les riches sites touristiques de la

région de M'chouneche, ses canyons, son oasis et son patrimoine architectural plusieurs fois

séculaire.

Ce Salon organisé par la CAM en coordination avec des associations locales est marqué par la

participation d’exposants des wilayas de Tizi Ouzou, Bejaia, Tissemsilt, Constantine et Ouled Djellal,

selon les organisateurs.