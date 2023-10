Le ministre de l’Energie et des mines, Mohamed Arkab, a reçu, jeudi à Alger, le Pdg de la

compagnie Italienne ENI Claudio Descalzi, avec lequel il a passé en revue l’état des relations de

coopération et de partenariat liant le groupe Sonatrach à ENI, ainsi que les perspectives de leur

renforcement, indique un communiqué du ministère.

Cette entrevue, qui s'est tenue en présence en présence du Pdg de Sonatrach, Rachid Hachichi, et de

responsables du ministère, a permis aux deux parties de passer en revue "l’état des relations de

coopération et de partenariat liant le Groupe Sonatrach et la compagnie italienne ENI, les qualifiant

d’historiques et d’excellentes ainsi que les perspectives de leur renforcement, dans le cadre des

accords signés entre les deux sociétés", précise la même source.

Les entretiens ont aussi porté sur les projets en cours entre les deux compagnies dans le domaine

des hydrocarbures, de l’hydrogène et des énergies nouvelles et renouvelables, ainsi que sur les

opportunités d’investissement pour l’augmentation de la production et des exportations.

L’état actuel du marché international du gaz naturel et son évolution ainsi que les opportunités

d’affaires et les perspectives futures d’investissement entre les deux compagnies énergétiques à

l’international et dans le domaine de l’interconnexion électrique entre l’Algérie et l’Europe via l’Italie,

ont été aussi au menu de la rencontre.

Par la même occasion, M. Descalzi, "s’est dit très satisfait du partenariat entre Sonatrach et ENI en

exprimant son très vif intérêt pour l’intensification de ses investissements en Algérie et poursuivre le

développement de ce partenariat en prévision du lancement de nouveaux projets en Algérie et à

l’international", ajoute-t-on de même source.