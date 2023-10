Le ministre des Finances, Laaziz Faid, a appelé, jeudi à Tipasa, les services extérieurs de son

département, à l'instar des impôts et des Domaines de l'Etat, à moderniser leur performance et à

cadrer avec les évolutions en cours, en menant "une révolution numérique", d'ici à la fin de l'année

en cours, dans le cadre de la politique de réforme adoptée.

S'enquérant du fonctionnement du nouveau Centre des impôts à Tipasa, dans le cadre d'une visite de

travail, M. Faid a salué les efforts de l'Etat consistant à fournir des structures modernes aux

fonctionnaires appelés à "mener une révolution numérique d'ici à la fin de l'année, notamment à

travers la sensibilisation des contribuables quant à la nécessité d'adhérer à ces efforts".

"Les fonctionnaires du secteur des impôts sont tenus de regagner la confiance des citoyens vis-à-vis

de l'administration fiscale, en intensifiant les opérations de sensibilisation, jugées très importantes",

a expliqué le ministre, affirmant que "l'adoption de la numérisation dans le secteur des Finances est

devenue une réalité et ne nécessite pas des moyens colossaux pour la concrétiser et la généraliser

aux autres services, dont les services extérieurs, pour ne citer que les Domaines de l'Etat".

Dans le cadre de la mise en œuvre d'un nouveau mode de gestion, le ministre a cité "plusieurs

initiatives, à l'instar de la mise en place de cellules de veille conjointe (budget/trésor), au niveau de

chaque wilaya, en vue de créer un équilibre financier, ou encore la mise en place d'un programme de

formation à grande échelle au profit des personnes concernées aux plans local et régional".

"La modernisation du secteur fiscal est une finalité qui permettra d'améliorer la qualité des

prestations offertes, notamment à travers l'application ‘Jibayatic’ qui permet la déclaration à

distance, ainsi que la plateforme ‘Moussahamatic’ via laquelle il est possible de payer les impôts à

distance, outre les sites Web de la Direction des impôts via lesquels sont pris en charge les doléances

et les demandes de renseignements".

En vue de concrétiser la réforme souhaitée, il est nécessaire de "lancer des programmes de

formation efficaces, à l'instar de la formation que prévoient les services du Trésor Public, au profit de

7128 fonctionnaires en 2024", a soutenu le ministre.

M. Faid a qualifié, dans ce sens, le projet de réalisation de l'Ecole nationale du trésor à Tipasa, dont

les travaux de construction touchent à leur fin, de "grande valeur ajoutée" pour le système

d'enseignement supérieur à même de renforcer le secteur des finances et d'améliorer les

performances des ressources humaines à travers la formation de cadres hautement compétents dans

les domaines du trésor et de la comptabilité publique.

L'entrée en service de l'école offrira une capacité de formation de 500 places pédagogiques et un

hébergement de 300 lits, outre des installations pédagogiques, administratives, sanitaires et

sportives. Elle s'étend sur une superficie totale de plus de 11.000 m², et les travaux de préparation et

d'aménagement sont en cours pour la réception finale du projet.

Par ailleurs, le ministre des Finances a évoqué les efforts déployés par l'Etat au profit de la wilaya de

Tipasa qui dispose de "ressources générales susceptibles d'apporter de la valeur ajoutée nécessaire"

à l'économie nationale, notamment dans les secteurs du tourisme, de l'agriculture et de la pêche,

soulignant que la wilaya avait bénéficié en 2022 d'un budget d'équipement de près de 139,4 Mds DA

répartis sur 536 opérations dans le cadre du programme sectoriel décentralisé.

Au titre de l'exercice 2023, un programme d'une valeur de 3,9 Mds Da a été consacré à la wilaya pour

le financement de 48 projets dans des secteurs clés, notamment l'éducation, la santé, les travaux

publics et l'irrigation.

En ce qui concerne les programmes de développement des communes, la wilaya de Tipasa a

bénéficié, selon le bilan présenté par la wilaya, d'un montant de 2,2 Mds Da jusqu'au 31 décembre

2022, alloué au financement de 310 projets de développement local visant à répondre aux besoins

essentiels et préoccupations directes des citoyens de la wilaya, ce qui a contribué à une amélioration

significative des indicateurs de développement socio-économique de la wilaya.