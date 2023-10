La compagnie nationale Air Algérie a inauguré, jeudi, son premier vol direct

Alger-Douala (Cameroun).

Lors de l'inauguration de ce vol, le Secrétaire général du ministère des Transports, Mohamed El

Habib Zahana, représentant du ministre du secteur, Youcef Cherfa, a précisé que l'ouverture d'une

nouvelle ligne entre Alger et Douala constituait "une étape importante" dans le cadre de la

concrétisation des "efforts visant à renforcer les relations d'amitié et de coopération entre l'Algérie

et le Cameroun, et à approfondir les liens historiques unissant les deux pays".

Il a, en outre, affirmé que cette ligne qui intervient "dans le cadre de la mise en œuvre des

engagements des dirigeants des deux pays", permettra d'insuffler "une nouvelle dynamique à la

coopération bilatérale et d'ouvrir de nouvelles perspectives prometteuses de coopération dans

divers domaines, notamment économique et commercial, tout en assurant la libre circulation des

personnes et des marchandises".

M. Zahana a exprimé, à cette occasion, le souhait de voir la compagnie aérienne camerounaise ouvrir

un vol direct entre Douala et Alger, indiquant que l'Algérie "œuvre à faire de l'Aéroport international

d'Alger un hub vers les capitales mondiales", au vu, a-t-il dit, de "sa position stratégique".

La cérémonie d'inauguration de ce vol s'est déroulée en présence de l'ambassadeur d'Algérie au

Cameroun, Boukemmache Abdallah, des représentants d'Air Algérie et d'agences de voyages et de

tourisme, du côté algérien, et de l'ambassadeur du Cameroun en Algérie, Komidor Hamidou

Njimoluh, et de cadres du ministère camerounais des Transports, du côté camerounais.