L’équipe nationale algérienne de football a largement battu le Cap-Vert (5-1), jeudi-

soir en match amical disputé au stade Chahid Hamlaoui de Constantine, dans le cadre de la

préparation de la coupe d’Afrique des Nations (janvier-février en Côte d’Ivoire) et des éliminatoires

de de la coupe du monde 2026.

Les capverdiens ont confirmé, dès le coup d’envoi, qu’ils n’étaient venus à Constantine pour faire le

jeu, se contentant de dresser un bloc défensif bas en espérant pouvoir déclencher des contres.

Plutôt tranquilles, notamment au milieu du terrain, bien couvert par le duo Aouar-Zerrouki, les

coéquipiers de Riyad Mahrez ne tardent pas à mettre à l’épreuve l’arrière-garde des « Requins Bleus

», notamment par le virevoltant Amoura qui fit passer une bien mauvaise soirée à son vis-à-vis.

Vif, rapide et habile techniquement, l’attaquant de poche de l’Union Saint-Gilloise (Belgique) aura

été, d’un avis largement partagé, l’homme du match.

C’est d’ailleurs lui qui ouvrira le score, à la 11’, profitant d’une belle passe de son capitaine Mahrez

après une bévue monumentale du gardien Varela qui rate complètement son dégagement au pied

pour se faire subtiliser le ballon par Islam Slimani qui alerte son capitaine, lequel offre un « caviar » à

Amoura.

Le but a pour effet de libérer les Verts qui multiplieront les offensives sans être véritablement

contrariés par la formation capverdienne qui se heurte, à chaque velléité d’attaque à la solidité de la

paire défensive centrale formée de Ramy Bensebaïni et de Aïssa Mandi.

La rencontre est à sens unique et c’est en toute logique que Houssem Aouar, héritant d’une longue

passe de Youcef Atal, et profitant d’une hésitation défensive, s’en va tranquillement lober le gardien

(38’).

Un petit événement puisque le sociétaire de l’AS Rome venait d’inscrire son tout premier but avec les

Fennecs.

Et il n’en restera pas là, puisque deux minutes plus tard, il se trouvera à point nommé pour reprendre

victorieusement de la tête une remise de Slimani consécutive à un centre de Mahrez (40’), signant un

doublé pour sa première titularisation avec l’EN.

Continuant sur leur lancée, devant un public nombreux et ravi, les hommes de Belmadi ont bien failli

corser l’addition à la 43’ lorsque Touba, monté aux avant-postes sur un corner, verra son « pointu »

heurter la transversale.

Au retour des vestiaires, l’équipe capverdienne, bien qu’encore copieusement dominée, reprit peu à

peu du poil de la bête et parviendra même à réduire la marque par Mendes dont le tir puissant de 20

mètres trompe Mandréa (55’).

L’équipe algérienne ne sera pas déboussolée par ce but inscrit contre le cours du jeu et continuera de

harceler la défense adverse, notamment par Amoura et le néo-international Amine Gouiri.

Ce dernier sera d’ailleurs au départ du 4è but algérien en effectuait une belle passe à Mahrez qui, à

son tour, talonne pour Zerrouki qui, en pleine cours, fusille l’infortuné Varela (59’).

L’addition sera une nouvelle fois corsée grâce à une incursion de Saïd Benrahma (remplaçant

d’Amoura) qui se fera crocheter dans la surface de vérité, obligeant l’arbitre tunisien de la rencontre

à désigner le point de penalty.

Une aubaine pour Slimani qui ne se fera pas prier pour porter son total de buts avec les Fennecs à 43

unités (87’).

Un match plutôt rassurant de l’équipe nationale qui aura cependant fort à faire, lundi aux Emirats

Arabes Unis, face à l’Egypte de Mohamed Salah, pour leur second match amical durant cette fenêtre

d’octobre.

Mais cette écrasante victoire contre le Cap-Vert est porteuse de tellement d’espoirs.

Déclarations:

Déclarations recueillies par l’APS lors de la conférence de presse des sélectionneurs de l’Algérie et du

Cap-Vert, organisée à l’issue de la rencontre amicale qui a opposé les deux équipes, jeudi- soir au

stade Chahid Hamlaoui de Constantine, et qui s’est soldée par une large victoire de l’Algérie (5-1).

-Djamel Belmadi (Algérie):

« Nous sommes entrés dans le match avec une équipe purement offensive pour essayer d’obtenir le

meilleur résultat, ce que nous avons pu faire, grâce, notamment, à une complémentarité entre les

joueurs. Je citerai Mohamed-Amine Amoura qui est dans une forme étincelante et dont le jeu ira en

s’améliorant au fil des matches, lui et Ramiz Zerrouki qui s’est bien positionné tout au long du match

et a confirmé son droit de postuler à une place de titulaire dans l’équipe ».

« Nous avons choisi de jouer contre le Cap-Vert parce que leur équipe joue un peu à la manière

portugaise et brésilienne, avec cette capacité de bien sortir le ballon. Ce fut un bon test pour nous ».

« Je pense que nous allons être confrontés, à l’avenir, à ce que l’on appelle un problème de riches,

mais je ne m’en plains pas car cela nous offre beaucoup d’options, même si nous serons appelés à

prendre des décisions difficiles et choisir les meilleurs, malgré la qualité de l’effectif. »

« En ce qui concerne la Coupe d’Afrique des Nations, nous aborderons le tournoi avec la même

détermination et le même sérieux car toutes les équipes africaines ont atteint un haut niveau et

aucune formation ne peut être sous-estimée ».

« Je tiens à remercier tous les responsables du stade Chahid-Hamlaoui qui nous ont permis de jouer

sur une belle pelouse, ce qui a contribué à mettre l’équipe dans les meilleures conditions ».

Pedro Brito (Cap-Vert):

« Je remercie la Fédération algérienne de football d’avoir accepté que l’équipe nationale algérienne

nous affronte en match amical. La rencontre fut, pour nous, une belle opportunité pour bien

préparer la phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations et les prochains éliminatoires de la Coupe

du Monde. »

Malgré le score auquel nous ne nous attendions pas, nous avons tiré d’importantes leçons et nous

travaillerons pour corriger les erreurs que nous avons commises aujourd’hui. »

« Pour moi, l’Algérie est la meilleure équipe en Afrique, elle est capable d’aller très loin lors de la

prochaine fête continentale en Côte d’Ivoire. Nous aussi, nous sommes résolus à remporter tous nos

matches du premier tour de la CAN. »

Mots clés : EQUIPE_NATIONALE FOOTBALL MATCH_AMICAL PRINCIPAL_SPORT