L'association Machaâl Echahid a organisé, mercredi à Alger, une conférence sur le rôle des

militants d'origine européenne dans le soutien à la Révolution de libération contre la colonisation

française.

Lors de cette conférence, organisée au Forum du quotidien El Moudjahid, le président de

l'Association internationale des amis de la Révolution algérienne, le moudjahid Nourredine Djoudi, a

mis en lumière le rôle du Français Sylvain Ernest Bret et de l'Autrichien Mustapha Muller dans le

soutien à la lutte des Algériens contre la colonisation française pendant la Guerre de libération

nationale.

M. Djoudi a rappelé, dans ce cadre, que Sylvain Bret, connu sous le nom d'Amine Zirout, a rejoint les

rangs de l'Armée de libération nationale (ALN), avant d'être arrêté et emprisonné en France. Après

l'indépendance en 1962, il a été élu député de Mostaganem à l'Assemblée constituante avant de

rejoindre le corps diplomatique.

L'ancien ambassadeur Noureddine Djoudi a, en outre, rappelé la contribution de Mustapha Muller,

militant d'origine autrichienne, à la désertion de nombreux militaires étrangers enrôlés par l'armée

française dans la Légion étrangère.

En effet, plus de 3.000 militaires de la Légion étrangère ont déserté l'armée française grâce à

Mustapha Muller, qui a joué un rôle majeur dans la sensibilisation à la souffrance des Algériens sous

le joug colonial, réussissant à rallier de nombreux partisans à la cause algérienne, notamment en

Autriche et en Allemagne, a expliqué l'ancien diplomate.

Après l'indépendance, Muller a choisi de s'installer en Algérie où il a grandement contribué à la

création des parcs nationaux du Djurdjura et du Tassili.

De son côté, le sénateur Youcef Messar, représentant du président du Conseil de la nation, M. Salah

Goudjil a affirmé que l'Algérie n'oubliera pas les étrangers, de toutes origines, qui ont soutenu sa

lutte contre la colonisation française.

Pour sa part, le membre de l'Assemblée populaire nationale (APN), Meziane Djouzi, a souligné

l'importance de préserver la mémoire nationale et de mettre à profit les témoignages de ceux qui

ont vécu la Guerre de libération nationale pour documenter les événements et transmettre l'histoire

de l'Algérie aux générations futures.

Au terme de la conférence, une distinction symbolique a été remise à la fille du militant Mustapha

Muller, Rachida.