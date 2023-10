Un ballet diplomatique est en cours en vue de mettre fin à la barbarie sioniste commise à

l'encontre des civils palestiniens et qui continue de faire davantage de martyrs, au moment où la

situation sanitaire et humanitaire dans la bande de Ghaza est "catastrophique".

Le Brésil, qui préside actuellement le Conseil de sécurité de l'ONU, a ainsi convoqué pour vendredi

une nouvelle réunion de cet organisme pour aborder notamment la situation humanitaire

désastreuse dans la bande de Ghaza.

Le chef de la diplomatie brésilienne Mauro Vieira a interrompu une tournée en Asie pour se rendre à

New York et participer à la réunion. Brasilia avait déjà convoqué une réunion d'urgence dimanche

dernier.

De son côté, la Ligue arabe a tenu mercredi une réunion urgente au niveau ministériel, intervenue à

la demande de l'Etat de Palestine, avec au menu la situation dans les territoires palestiniens occupés.

Le Conseil des ministres de la Ligue arabe a publié au terme de ses travaux, un communiqué final sur

les voies d’une action politique pour faire cesser l’agression sioniste et réaliser la paix et la sécurité

dans la région, l’Algérie et d'autres pays membres ayant toutefois émis des réserves sur certains

termes, notamment celui "plaçant sur un pied d’égalité le droit inaliénable et imprescriptible du

peuple palestinien à l'autodétermination et les pratiques de l'entité sioniste qui bafouent toutes les

chartes et les résolutions de la légalité internationale".

Le Conseil a aussi condamné "tout ce qu'a subi et continue de subir le peuple palestinien frère

comme agressions et violations de ses droits", réclamant aussi la levée du siège de la bande de Ghaza

ainsi que l'acheminement immédiat des aides humanitaires, des denrées alimentaires et du

carburant, et l’annulation des décisions injustes de l’entité sioniste de couper les

approvisionnements en électricité et en eau à Ghaza.

Dans ce contexte, l'émissaire chinois au Moyen-Orient, Zhai Jun, a déclaré que Pékin était

"profondément attristée par l'intensification du conflit actuel" et qu'elle était "très préoccupée par la

grave détérioration de la sécurité et de la situation humanitaire en Palestine", lors d'un échange

téléphonique avec un responsable palestinien.

"Les priorités absolues sont un cessez-le-feu immédiat et la protection des civils", a-t-il ajouté.

Le représentant palestinien auprès des Nations unies, Riyad Mansour, avait, de son côté, qualifié de

"génocide" le bombardement par l'entité sioniste de la bande de Ghaza et le fait d'imposer un siège

complet à l'enclave palestinienne.