Pas moins de 120 exposants sont attendus jeudi à Beni-Maouche (wilaya de Bejaia) pour animer la 20e édition de la fête de la figue, inscrite sous le signe de "l’amélioration de la qualité et de la quantité du fruit", a-t-on appris, mardi auprès de la direction locale des services agricoles (DSA).

L'événement dédié à ce fruit qui a obtenu en 2016 le label Indication géographique (IG), se tiendra du 12 au 16 du mois courant.

Il est organisé par l'association des figuiculteurs de la commune de Béni Maouche et sera abrité par le complexe sportif de proximité (CSP) Cherif Hamia, selon la DSA.

Cette année encore, la production de ce fruit est "en recul sensible" du fait des aléas climatiques, marqués par une sécheresse qui perdure ces dernières années et une salinité de plus en plus forte des sols, et auxquels s’est adjoint l’apparition d’une "étrange maladie non encore identifiée", a indiqué la même source.

"La conjonction des trois facteurs a émoussé les vergers et terni leurs rendements" , a expliqué le chef de service production, à la DSA, Khaled Laid.

Outre ces trois facteurs, ce responsable a évo qué, l’effet des incendies, quasiment récurrents ces derniers étés, et par ricochet le rétrécissement des superficies en production.

A cela s'ajoute le vieillissement des vergers.

Si bien que le produit frais ou séché s’est raréfié et renchérit à un niveau qui donne le tournis. A titre d’exemple, le kilogramme de figue fraiche s’est négocié, cet été, jusqu'à 700 DA le kilo et celui du fruit séché à 2.500 DA/kg.

Durant la campagne agricole actuelle (2022-2023), et selon un bilan arrêté au 10 octobre courant, la production globale de figues (fraîches et sèches) dans la wilaya, a été estimée à 44.463 qx contre 72.000 qx à la même période de la saison dernière a indiqué M. Laid.

Cette fête constitue une opportunité pour les professionnels de la filière de se concerter et de plancher collectivement sur les solutions à préconiser pour se sortir de cette situation.

L'événement, en plus des échanges directs entre eux, est soutenu par l’organisation de plusieurs conférences techniques, animées par des experts, en vue de baliser les contours d’une nouvelle stratégie à mettre en place pour relancer la filière.