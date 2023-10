L'Algérie continue de prôner une diplomatie "dynamique et proactive", en axant son intervention notamment sur la défense des intérêts suprêmes de la Nation, la contribution au rétablissement de la paix et de la sécurité régionales, le renforcement des liens avec l'Afrique et le monde arabe ainsi que la promotion de la paix et le développement du partenariat à travers le monde, souligne la Déclaration de politique générale du Gouvernement.

Le soutien de la diplomatie économique au service des objectifs de développement, la poursuite de la modernisation de l'outil diplomatique et la gestion des ressources humaines ainsi que la mise en œuvre d'une stratégie renouvelée en direction de la communauté nationale à l'étranger figurent également dans l'action diplomatique de l'Algérie, selon le document présenté mardi devant l'Assemblée populaire nationale (APN) par le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane.

S'agissant de l'Afrique, la Déclaration de politique générale, qui couvre la période allant de septembre 2022 à août 2023, précise que la diplomatie algérienne s'est attelée à la valorisation de ses initiatives de portée continentale et à leurs projets phares à l'instar de la Zone de libre échange africaine (ZLECAF).

Il s'agit aussi de la mise en œuvre des orientations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, particulièrement celle concernant l'accompagnement de sa décision de doter l'Agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement (AACISD) d'une enveloppe conséquente d'un montant d'un milliard de dollars américains pour le financement de projets de développement dans les pays africains dans divers domaines, notamment ceux du Sahel.

Concernant le Sahel, la diplomatie algérienne poursuit sa contribution à la stabilité et la sécurité de cette région pour faire face à des défis multiples à travers l'accompagnement de nombreux pays à la tête desquels figure le Mali en vue de parvenir à une paix durable à travers la mise en œuvre de l'Accord pour la paix et la réconciliation signé en 2015, selon le document qui rappelle que l'Algérie est le chef de file de la médiation internationale et le président du Comité de suivi de l'accord.

Au sein du monde arabe, les efforts consentis par la diplomatie algérienne en faveur de l'unification des rangs arabes et de la refondation de l'action arabe commune ont été couronnés par le succès de la 31e session du Conseil de la Ligue arabe au niveau du sommet que l'Algérie a abrité les 1er et 2 novembre 2022. De même, Algérie a mené avec succès le processus d'unification des rangs palestiniens dans le cadre de l'initiative lancée par le président Tebboune, dont les travaux ont été sanctionnés par l'adoption de la +Déclaration d'Alger+.

Une importance particulière à la communauté nationale à l'étranger

Le plan d'action du gouvernement a également consacré un chapitre à la promotion de la paix et au développement du partenariat dans le monde. A cet égard, l'élection de l'Algérie, le 6 juin 2023, en tant que membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations unies pour la période 2024-2025, vient couronner les efforts déployés en faveur de la promotion de la paix, traduisant ainsi l'appréciation de la communauté internationale à la vision perspicace du président de la République et son initiative visant à privilégier le multilatéralisme et les solutions pacifiques aux conflits, ainsi que le renforcement, de manière encore plus accrue, du rôle de l'organisation des Nations unies au service de la paix et de la sécurité internationales. De plus, l'Algérie a également été élue membre du Conseil des droits de l'Homme des Nations unies po ur la période 2023-2025, en reconnaissance de son rôle dans la promotion des principes et des valeurs des droits de l'Homme dans le monde.

Le document précise aussi que grâce aux partenariats économiques qu'elle a noués avec de nombreux pays sur la base "gagnant-gagnant", la place de l'Algérie "en tant qu'acteur majeur et agissant s'est revigorée aux plans régional et international". Le plan d'action du gouvernement a également consacré un chapitre à la diplomatie économique au service du plan de relance 2020-2024.

Le document indique dans ce contexte que le gouvernement a redoublé d'efforts à l'effet de contribuer à la réduction de la dépendance aux hydrocarbures à travers ses actions visant à promouvoir les exportations et à attirer les investissements, à asseoir les bases de la stratégie nationale d'exportation (SNE), à ouvrir des représentations de la Société algérienne pour les expositions et les exportations (SAFEX) en Mauritanie, au Sénégal et au Niger ainsi qu'à des agences bancaires algériennes dans ces pays.

Et au sujet du renforcement de la place des jeunes et des femmes dans l'encadrement de l'appareil diplomatique, il convient de noter que jusqu'à la fin du premier semestre de l'année 2023, il a été proposé de nommer 22 femmes cadres dans les fonctions supérieures, aussi bien au niveau de l'administration centrale qu'au niveau des services extérieurs. Il a également été proposé de nommer 64 jeunes cadres ne dépassant pas 45 ansdans des fonctions supérieures.

Dans son plan d'action également, le gouvernement accorde une importance particulière à la communauté nationale établie à l'étranger en tant que composante indissociable de la nation. Cet intérêt s'est traduit concrètement à travers les différentes mesures et dispositifs décidés au profit de cette frange de la population, y compris le renforcement du réseau consulaire par l'ouverture de nouveaux postes en France, en Italie et aux Etats-Unis, afin de rapprocher les prestations consulaires aux membres de la communauté nationale, ainsi que d'alléger la pression sur les postes consulaires qui connaissent une hausse du nombre d'immatriculés.

S'agissant du volet social, l'Etat s'est engagé à prendre en charge les frais de transfert de dépouilles vers le territoire national de tout ressortissant algérien décédé à l'étranger, "afin de préserver la dignité des concitoyens".

Le document souligne que l'appareil diplomatique "a réussi à mener avec succès ses actions dans le cadre de la mise en œuvre des engagements du président de la République et tout particulièrement sa volonté d'actualiser les objectifs et les missions de la diplomatie algérienne dans la constance des valeurs et principes qui la portent à la lumière des facteurs structurels et conjoncturels qui en marquent la trajectoire".