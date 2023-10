Le conseil d'administration (CA) de l'USM Alger (Ligue 1 de football Mobilis) a rejeté la démission de l'entraîneur Abdelhak Benchikha, a indiqué mardi son président Sid Ahmed Arab.

"Benchikha s'est présenté hier (Ndlr lundi) à 17h00 à l'heure de la séance d'entrainement et il a remis sa démission au directeur sportif Toufik Korichi.

Suite à cela, on s'est déplacé à son domicile pour connaitre les raisons de sa démission.

Il nous a expliqué qu'il ne peut plus supporter les insultes d'une certaine frange de supporters à travers les réseaux sociaux", a déclaré le président du CA Sid Ahmed Arab dans une vidéo postée sur la page officielle Facebook.

Pour le président du CA, "la démission de Benchikha a été rejetée", appelant les supporters des Rouge et Noir à s'unir derrière leur club parce que l'USMA est la propriété des supporters et non la propriété de certaines personnes".

L'entraîneur Abdelhak Benchikha avait annoncé lundi sa démission "après avoir été insulté par des supporters à l'entrée du stade Omar-Hamadi, au moment où il s'apprêtait à diriger la séance d'entraînement", avait p récise l'USMA sur sa page officielle Facebook. Sous la conduite de Benchikha, l'USMA a remporté le 15 septembre dernier la Supercoupe d'Afrique face aux Egyptiens d'Al-Ahly SC (1-0), en match disputé au stade d'Al-Taïf (Arabie saoudite).

Cette consécration continentale est intervenue trois mois après celle en Coupe de la Confédération de la CAF, une première historique, décrochée aux dépens des Tanzaniens des Young Africans (aller : 2-1, retour 0-1).

Le club est qualifié pour la phase de poules de la nouvelle édition de la Coupe de la Confédération dont la première journée aura lieu fin novembre prochain.

Benchikha est le neuvième entraîneur à quitter un club de la Ligue 1, depuis le début de la saison en cours après Bougherara (CS Constantine), Leknaoui (Paradou AC), Amrani (ES Setif), Azziz Abbes (NC Magra), Bouzidi (JS Kabylie), Hamici (MCE El-Bayadh), Laiche (ASO Chlef), Vandenbroeck (CR Belouizdad).