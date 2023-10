L’importance de la santé psychologique en milieu universitaire et son impact sur le cursus universitaire de l’étudiant a été mise en exergue, lors d’une journée de sensibilisation sur ce thème, organisée mardi à l’Université des sciences et de la technologie Mohamed-Boudiaf d’Oran.

La psychologue de cet établissement d’enseignement supérieur, Souad Defili, a souligné, lors de cette rencontre, organisée à l’occasion de la Journée mondiale de la santé mentale, l’importance de l’immunité sanitaire psychologique des étudiants, les protégeant des différents risques psychiques qu’ils rencontrent lors de leur cursus et leur permet de faire face aux troubles de l’anxiété, la faible concentration et l’angoisse.

Elle a ajouté que parmi les moyens de construction d’une immunité sanitaire psychique figurent la pratique du sport de manière régulière, le sommeil précoce, l’intérêt du mode alimentaire sain, l’éloignement des milieux négatifs, en plus de s’habituer au positivisme".

La même intervenante a appelé les étudiants à "œuvrer à l'équilibre psychologique à travers la réconciliation avec soi-même, l'acceptation des caractéristiques personnelles, le travail pour les améliorer et développer ses capacités personnelles, en plus du contrôle des émotions psychologiques". Mme Defili a indiqué, dans une déclaration à l’APS, en marge de cette rencontre organisée par l'Université Mohamed-Boudiaf d'Oran, que sa clinique au sein de l'université reçoit, chaque mois, des dizaines d'étudiants, outre un certain nombre du personnel et de professeurs, pour réaliser des séances d'écoute et de traitement de certains troubles, dont les plus importants sont le stress, l'anxiété et les troubles bipolaires, des situations qui "résultent généralement d'un environnement social et familial instable".