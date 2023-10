Les activités chirurgicales ont été relancées au bloc opératoire de l’Etablissement Public hospitalier (EPH) Ahmed Aroua de la commune de Zighoud-Youcef (Nord de Constantine), a-t-on appris mardi auprès de son directeur, Amor Bentouati. La reprise des opérations chirurgicales intervient après la réception des travaux de réaménagement touchant les salles opératoires et de réanimation, ayant durés cinq (5) mois, a précisé à l’APS le même responsable, soulignant que plus de 20 interventions chirurgicales ont été effectuées depuis la reprise des activités au niveau du bloc opératoire.

L'opération de rénovation de cette infrastructure de santé, a-t-il ajouté, s'inscrit dans le cadre des directives prises par le ministère de tutelle visant l’amélioration de la prise en charge des malades de cet établissement qui reçoit aussi bien des malades de la wilaya de Constantine que ceux des régions limitrophes, notant que ce service a été doté d’équipements médicaux de haut de gamme. Les soins assurés au sein de cette infrastructure sanitaire, d’une capacité d’accueil de 120 lits, sont liés à 36 spécialités médicales, dont la médecine interne, gynécologie obstétrique, chirurgie maxillo-faciale, pneumologie, pédiatrie, ORL et la chirurgie par cœlioscopie, en plus des urgences médicales, un laboratoire d’analyses médicales et une pharmacie, encadrés par un staff médical et paramédical compétent, a rappelé la même source.

Le secteur de la santé dans la même wilaya, a connu depuis l’année dernière plusieurs réalisations où différentes structures avaient fait l’objet de travaux de rénovation similaires à l’image de l’EPH de la circonscription administrative Ali-Mendjeli et l’Etablissement Hospitalier Spécialisé (EHS) d'urologie, néphrologie et transplantation rénale, au chef-lieu de wilaya.