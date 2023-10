Les portes ouvertes organisées par l’Etablissement hospitalier spécialisé

en maladies mentales "Chahid Hamdani Adda" de Tiaret ont drainé, mardi,

un nombre important de citoyens.

Organisée à l’occasion de la Journée mondiale de la santé mentale, placée sous le slogan "numérisation des données sur la santé mentale", cette manifestation a permis aux visiteurs de s'enquérir des missions et des activités de cet établissement sanitaire, spécialisé en maladies mentales, ainsi que les troubles comportementaux, outre les toxicomanes.

Le directeur de cet hôpital, Mouloud Baradai, a indiqué que son institution accueille des patients en provenance de cinq wilayas, à savoir Nâama, Saida, Tissemsilt, El Bayadh et Tiaret, alors que 95 malades sont hospitalisés au niveau de cet établissement.

Pour sa part, la psychologue Mokhtaria Djallab a indiqué que le but de cette manifestation est de mettre en évidence que : "souffrir d'un trouble psychologique ne signifie pas souffrir d'une maladie mentale, puisque cette dernière affecte les fonctions mentales, et nécessite la prise de médicaments, malgré le besoin d'un accompagnemen t psychologique de la part du milieu environnant, alors que les troubles psychologiques sont liés aux stress de la vie quotidienne".

Elle a, en outre, souligné que le service de traitement psychologique reçoit environ 20 cas par mois, dont la moitié se présente volontairement pour demander de l'aide à l'effet de se débarrasser de leurs mauvaises habitudes ou du stress.

D'autres cas sont également accueillis dans le cadre familial, notamment les toxicomanes et ceux présentant une addiction à l'internet, qui sont accompagnés et orientés vers les centres de traitement des addictions à Blida et Oran, selon la même intervenante, notant que plusieurs campagnes de sensibilisation ont été organisées, durant l’année en cours en milieu scolaire et universitaire pour sensibiliser les élèves et les étudiants à l'importance du traitement psychologique.

Plusieurs sessions de formation ont également été organisées au profit du personnel médical des établissements de santé de la wilaya, ayant permis de prodiguer des conseils sur la manière d'accueillir et de traiter les patients souffrant de troubles mentaux et de toxicomanie et de les encourager à suivre un traitement.

Pour sa part, le spécialiste des maladies mentales de cet établissement sanitaire, Mohamed Kheithar, a présenté un résumé sur les méthode s de prise en charge des maladies mentales, diagnostiquées au niveau du service des urgences.

Quant aux autres cas, ils bénéficient d'un traitement externe, nécessitant la prise de médicaments et se fait au niveau des maisons de retraite familiales, qui assurent aux patients la stabilité psychologique nécessaire pour leur intégration sociale et leur éviter de s'isoler, selon le même intervenant.

Renforcement du dossier électronique des malades avec des données en santé mentale (ministère)

Le ministère de la Santé œuvre, dans le cadre du projet de numérisation du secteur, au renforcement du dossier électronique des malades avec des données en santé mentale, a affirmé mardi à Blida le Directeur général de la prévention et de la promotion de la santé au ministère de la Santé, Dr Djamel Fourar.

Dr Fourar, qui intervenait à l’ouverture d'un forum national sur la "Collecte des données numériques en santé mentale", organisé à l'occasion de la Journée mondiale de la santé mentale (10 octobre), a souligné que son département ministériel s’ "attelle au renforcement du dossier électronique des malades avec des informations relatives à la santé mentale, dans le cadre du projet de numérisation générale, lancé ces derniers mois à travers les différents établissements hospitaliers du pays".

Il a ajouté que "le ministère de la Santé aspire à la concrétisation de ce projet qui permettra de faciliter l'échange d'informations entre les staffs médicaux pour un suivi et une prise en charge globale des malades, tout en renforçant le système d'information et de données, notamment concernant la sant é mentale".

Il a relevé, en outre, que "le plan national de promotion de la santé mentale englobe, dans son 6e axe, la collecte de données liées à la santé mentale et leur numérisation".

A son tour, le sous-directeur de la promotion de la santé mentale auprès du ministère de tutelle, Pr Mohamed Chakali, a estimé que la numérisation du secteur, particulièrement concernant la mise à disposition d'un dossier électronique des malades, "permettra la collecte de données précises sur le nombre de malades et leur état de santé, dont particulièrement leur santé mentale". Il a noté, à ce titre, que 24 établissements hospitaliers spécialisés en santé mentale, ouverts à travers le pays, assurent la prise en charge de près d'un million de personnes, dans l’attente de leur renforcement avec de nouvelles structures de santé qui fourniront des prestations sanitaires modernes. Le représentant de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Dr Hamadou Nouhou, a salué, à l’occasion, les "efforts consentis par l’Algérie en matière de numérisation de la santé mentale dans une démarche visant à améliorer la prise en charge et le suivi des malades".

"Une démarche au diapason des objectifs de l’OMS", a-t-il souligné, exprimant sa "joie" de visiter le CHU Frantz Fanon (lieu d’organisation du colloque), un établisseme nt pionnier dans le domaine de la santé mentale.

La manifestation, abritée par l’Etablissement hospitalier de transplantation d'organes et de tissus du CHU Frantz Fanon, a vu la participation de psychiatres de différentes wilayas du pays.