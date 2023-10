Le président russe, Vladimir Poutine, a jugé mardi "nécessaire" la création d'un Etat palestinien pour résoudre le conflit avec l'entité sioniste.Lors d'une rencontre au Kremlin à Moscou avec le Premier ministre irakien Mohamed Chia al-Soudani, M.Poutine a jugé "nécessaire" de "mettre en œuvre les décisions du Conseil de sécurité des Nations unies sur la création d'un Etat palestinien indépendant et souverain".

Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov avait déjà indiqué lundi que la création d'un Etat palestinien était la solution "la plus crédible" au conflit entre les Palestiniens et l'occupant sioniste.Il a promis que la Russie et la Ligue arabe travailleraient à "arrêter l'effusion de sang" avec les pays qui veulent "une paix durable au Moyen-Orient".

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a affirmé mardi aux journalistes qu'une visite en Russie prévue de longue date du président palestinien Mahmoud Abbas était en préparation, sans que les dates ne soient connues pour le moment."Nous poursuivons nos contacts avec les Palestiniens", a-t-il ajouté.