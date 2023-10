L'agression sioniste en cours contre la Palestine a déjà fait 849 martyrs, 4.360 blessés et plus de 187.500 déplacés à l'intérieur de la bande de Ghaza, où un siège total, bien qu'il soit interdit par le droit international humanitaire, est imposé par l'entité sioniste.

Le nombre de martyrs dans la bande de Ghaza s'est élevé à 830, tandis que le nombre de blessés est de 4250, avec la poursuite des bombardements intenses dans toute la bande.En outre, 19 Palestiniens sont tombés en martyrs en Cisjordanie occupée, dont 3 enfants, tandis qu'environ 110 autres ont été blessés.

L'agression sioniste contre la bande de Ghaza se poursuivait mardi pour le quatrième jour consécutif, n'épargnant pas les journalistes, dont sept ont été tués et dix autres blessés. Les avions de chasse de l'occupation sioniste ont effectué de nouvelles frappes contre des cibles civiles dans la bande de Ghaza.

Ces avions ont notamment bombardé l'hôpital ophtalmologique international dans la région de Tal al-Hawa et plusieurs maisons dans les villes de Beit Hanoun, Beit Lahia, Jabalia et la région d'Al-Faluja au nord de la bande d e Ghaza.Par ailleurs, six mosquées ont été détruites par l'armée sioniste.Selon des médias, la moitié de ces mosquées ciblées sont situées dans le camp de réfugiés palestiniens d'Al-Shati, connu pour ses maisons et ses immeubles résidentiels densément peuplés.

Cibler les mosquées est un comportement que les responsables du ministère palestinien des Waqfs et des Affaires religieuses ont décrit comme "la guerre de religion contre la bande de Ghaza et ses lieux de culte".

Outre les martyrs, plus de 187.500 déplacés ont été enregistrés à l'intérieur de la bande de Ghaza depuis samedi, selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU (Ocha).La plupart se réfugient dans les écoles de l'UNRWA, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens.

L'OMS demande l'ouverture d'un couloir humanitaire

Dans ce contexte, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a demandé mardi l'ouverture d'un couloir humanitaire vers la bande de Ghaza."Un couloir humanitaire est nécessaire pour acheminer les fournitures médicales essentielles aux populations", a déclaré un porte-parole de l'OMS, Tarik Jasarevic, lors d'un briefing de l'ONU à Genève.

Dimanche, le Programme alimentaire mondial (PAM) avait exprimé sa "profonde inquiétude" face à la détérioration rapid e de la situation dans les territoires palestiniens occupés et à l'impact de l'escalade sioniste sur les populations affectées, notamment à Ghaza.

"A mesure que le conflit s'intensifie, les civils - y compris les familles et les enfants vulnérables - sont confrontés à des difficultés croissantes pour accéder aux approvisionnements alimentaires", en raison des bombardements qui perturbent les réseaux de distribution et de production alimentaires, a souligné le PAM.

De son côté, l'ONU a rappelé mardi que le siège total de la bande de Ghaza, annoncé lundi par l'occupation sioniste, est interdit par le droit international humanitaire."L'imposition de sièges qui mettent en danger la vie des civils en les privant de biens essentiels à leur survie est interdite par le droit international humanitaire", a déclaré le Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Volker Türk.

L'ONG Human Rights Watch (HRW) a, elle, dénoncé la "punition collective" décidée par l'entité sioniste à l'encontre des Palestiniens dans la bande de Ghaza, où ils sont privés d'électricité, d'eau, de nourriture et de carburant et sont la cible de bombardements quotidiens.

HRW a qualifié la décision de l'entité sioniste de mettre la bande de Ghaza sous "un siège complet", alors qu'elle est déjà sous blocus depuis 2007, de "répugnante", appelant la Cour internationale de Justice (CIJ) à "surveiller" la déclaration des autorités d'occupation.

L’Arabie saoudite appelle à une réunion urgente de l'OCI concernant la situation en Palestine

L'Arabie saoudite, qui préside la session actuelle de l'Organisation de la coopération islamique (OCI), a appelé à une réunion ministérielle urgente des Etats membres pour discuter de l'évolution de la situation en Palestine occupée, où l'armée d'occupation sioniste poursuit ses agressions, a rapporté mardi la chaîne locale Al-Ekhbariya.

Elle a indiqué que "le Royaume appelle à une réunion ministérielle urgente de l'Organisation de la coopération islamique pour discuter de l'escalade à Ghaza", sans annoncer de date précise.

Cet appel survient au lendemain de l'annonce du secrétaire général adjoint de la Ligue des Etats arabes, Hossam Zaki, qu'une réunion ministérielle extraordinaire se tiendrait mercredi, à la demande de l'Etat de Palestine.

La réunion de la Ligue arabe discutera des moyens d'action politique aux niveaux arabe et international pour mettre fin à l'agression sioniste.Le Parlement arabe tiendra également une réunion de sa commission Palestine, jeudi, à son siège au Caire, dans le but de "discuter de l'évolution des événements et de l'escalade danger euse qui a lieu dans les territoires palestiniens occupés", selon un communiqué.

Le bilan provisoire de l'agression sioniste contre Ghaza et la Cisjordanie s'est élevé mardi à 788 martyrs et 4.100 blessés, selon le ministère de la Santé cité par l'agence palestinienne d'information Wafa. Les avions de chasse de l'occupation sioniste menaient mardi de nouvelles frappes contre des cibles civiles dans la bande de Ghaza pour la quatrième journée consécutive.

Ces avions ont bombardé l'hôpital ophtalmologique international dans la région de Tal al-Hawa et plusieurs maisons dans les villes de Beit Hanoun, Beit Lahia, Jabalia et la région d'Al-Faluja au nord de la bande de Ghaza, ainsi que dans les gouvernorats de Khan Younes et de Rafah, au sud, faisant des dizaines de martyrs et de blessés.

Les avions ont également bombardé plusieurs appartements résidentiels à Bordj Al-Andalus, au nord du quartier d'Al-Nasr à Ghaza, ainsi que plusieurs maisons à Al-Shuja'iya, Al-Tuffah, dans le camp d'Al-Shati et dans le quartier d'Al-Zaytoun, et plusieurs maisons dans les camps d'Al-Bureij, Al-Nuseirat et Al-Maghazi, ainsi que dans la ville de Deir Al-Balah, au centre de la bande de Ghaza, selon la même source.

Des centaines d'obus et de missiles ont été tirés le long de la frontière orientale de la bande de Ghaza, causant d'importantes destructions dans les zones ciblées.

Pendant ce temps, des canonnières sionistes ont ciblé la route Al-Rashid, sur la côte de la bande de Ghaza.