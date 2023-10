La population en Afrique du Sud a augmenté de près de 20% pendant la dernière décennie, passant de 51,8 millions en 2011 à 62 millions, selon le dernier recensement officiel dont les résultats ont été présentés mardi.

L'Agence nationale des statistiques (StatsSA) a mené une vaste opération nationale de recensement en février 2022."Il s'agit du 4e recensement entrepris depuis l'avènement de la démocratie en 1994, mettant à disposition un vaste ensemble de connaissances sur l'état et les progrès de notre nation", a déclaré le président Cyril Ramaphosa lors d'une conférence de presse à Pretoria.

La province de Gauteng, qui rassemble la capitale Pretoria et la capitale économique Johannesburg, reste la plus peuplée avec plus de 15 millions d'habitants.La quasi totalité des ménages ont accès à l'électricité et plus de huit sur dix à l'eau courante, selon les résultats du recensement.