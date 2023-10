Une opération de réhabilitation du réseau des routes urbaines et l’éradication des points noirs dans la commune d’El Bayadh a été lancée, récemment, a-t-on appris, mardi, du président de l’Assemblée populaire communale, Belbachir Mabrouk.

M. Belbachir a déclaré à l’APS qu’une enveloppe de 400 millions de dinars a été allouée pour cette opération de développement, dont la supervision est assurée par la commune, en coordination avec la Direction de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction, financée dans le cadre du programme de la caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales et le plan de développement communal (PCD).

Les travaux, dont les délais ont été fixés à 4 mois, concernent les quartiers et les artères de "Oued El Ferrane", "Es-Seddikia", la route d’Aflou, ainsi que la route qui mène à haï Ouled Yahia, de même que la route "Enoudjoum" et celle de "Es-Sanaouber", entre autres.

Par ailleurs, les services de la commune d’El Bayadh ont fait état d’une autre opération, visant à renouveler et éradiquer les points noirs du réseau d’assainissement à la cité 22 0 logements et le sud de l’hôpital, pour une enveloppe estimée à 77 millions DA.

Les délais des travaux ont été fixés à 8 mois.

Les services de la Direction des ressources en eau prévoient, pour leur part, de lancer une opération similaire, à travers les quartiers "Base Boucherit", "les Annassers", "Chourouk" et "Sidi Cheikh" dans cette ville.

Par ailleurs, l’opération de renouvellement et d’extension du réseau d’éclairage public se poursuit à travers les quartiers et les différentes artères du chef-lieu de wilaya, a-t-on indiqué.